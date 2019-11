Toro Rosso: l’ala anteriore con la bandella piegata

La Toro Rosso sta facendo degli esperimenti in vista della stagione 2020? È lecito chiederselo dal momento che sulla STR14 si è vista apparire nel paddock di Abu Dhabi un’ala anteriore leggermente modificata nella paratia laterale.

La squadra di Faenza, infatti, mentre era in allestimento il paddock per l’ultima gara del lungo campionato 2019, ha mostrato una modifica che potrebbe fare scuola l’anno prossimo: il bordo d’entrata della bandella verticale è stato piegato verso l’esterno dal punto di attacco del profilo principale piuttosto rialzato grazie all’evidente arcuatura verso l’alto.

Di conseguenza cambia anche il marciapiede esterno che aggiunge al tratto arcuato un piccolo canale che si allarga nella parte centrale, prima che la bandella si pieghi verso fuori.

Toro Rosso STR14, ala anteriore con i flap a zero incidenza sul lato esterno Photo by: Roberto Chinchero

Novità anche sugli ultimi due flap aggiuntivi che arrivano a incidenza praticamente zero in prossimità della paratia verticale, in modo da aumentare la portata d’aria verso l’esterno della ruota anteriore, implementando l’effetto outwash introdotto da inizio stagione dalla Ferrari sulla SF90 e dall’Alfa Romeo sulla C38.