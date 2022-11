F1 | TicketOne partner di Monza ed Imola per i biglietti di F1

Firmato ieri a Roma l’accordo tra ACI SPORT e TicketOne per la gestione dei servizi di biglietteria e controllo accessi dei Gran Premi di Formula 1 in programma presso i circuiti di Monza e Imola per il triennio 2023-2025.

TicketOne, società controllata da CTS Eventim, si conferma leader di mercato per il ticketing dedicato ai grandi eventi sportivi internazionali. La Società è infatti già Ticketing Provider per il motorsport fornendo i propri servizi tecnologici per le gare del MotoGP e della Superbike che si disputano presso i circuiti del Mugello e di Misano. A questi si aggiunge la gestione del ticketing per numerosi grandi eventi sportivi internazionali che si svolgono in Italia e nel resto d’Europa, il tutto in collaborazione con la capogruppo CTS Eventim.

Stefano Lionetti, Amministratore delegato di TicketOne ha dichiarato: "Siamo entusiasti di essere a fianco di ACI Sport per i GP di Formula 1 che si svolgono in Italia, due tra i più spettacolari e seguiti eventi di quello che rimane uno degli sport più seguiti a livello mondiale. Questa nuova importante partnership conferma la fiducia rinnovata alla nostra Società per la gestione di grandi eventi con tecnologie di ultima generazione per bigliettazione e ingressi".

"TicketOne, inoltre, metterà al servizio di ACI SPORT un innovativo ecosistema tecnologico sviluppando, in sinergia con il partner, iniziative di comunicazione e marketing a beneficio dei Fan della Formula 1 per poter vivere a pieno l’esperienza del Gran Premio", ha aggiunto.