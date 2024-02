F1 | Test pre-campionato 2024: quando si svolgono e dove vederli

La nuova stagione di F1 è alle porte e i team si recheranno in Bahrain per i test pre-campionato, dove i fan potranno dare una prima occhiata ai livello di competitività delle squadre.

Ancora una volta i piloti daranno il via alla stagione F1 con i test pre-stagionali al Bahrain International Circuit che si svolgeranno dal 21 al 23 febbraio e che rappresenteranno il primo appuntamento in pista per il 2024.

I test di quest'anno precedono di una settimana il Gran Premio del Bahrain in programma dal 29 febbraio al 2 marzo, aprendo il mondiale.

La Red Bull sarà ancora una volta la squadra da battere? Max Verstappen è in corsa per il quarto titolo mondiale consecutivo? Oppure, la McLaren riuscirà a sfruttare lo slancio del 2023 e a colmare il divario con la Red Bull?

Mentre gran parte della griglia di partenza rimarrà la stessa, cambia il nome di due squadre: AlphaTauri ha cambiato nome in RB e Sauber ha abbandonato la sua veste Alfa Romeo.

Con il grande interesse verso la prossima stagione di F1, ecco tutto quello che c'è da sapere sui test pre-stagionali, dove i fan potranno anche dare un primo sguardo alle nuove livree delle auto 2024.

Sauber C44 Photo by: Sauber F1 Team

Quando si svolgono i test pre-campionato 2024?

Test precampionato di F1 in Bahrain: 21-23 febbraio 2024

Giorno Orario di inizio giornata Orario di fine giornata Mercoledì 21 febbraio 8:00 CET (10:00 orario locale) 17:00 CET (19:00 orario locale) Giovedì 22 febbraio 8:00 CET (10:00 orario locale) 17:00 CET (19:00 orario locale) Venerdì 23 febbraio 8:00 CET (10:00 orario locale) 17:00 CET (19:00 orario locale)

Per il quarto anno consecutivo, la F1 svolgerà i suoi test pre-stagionali sul Bahrain International Circuit, dove i team avranno a disposizione solo tre giorni di prove per completare i loro programmi di prove prima dell'apertura della stagione sulla stessa pista.

La scelta del Bahrain come sede dei test pre-stagionali consente ai team di F1 di svolgere i test in condizioni calde più rappresentative, sull’asciutto e sotto il sole. Inoltre, riduce i costi di viaggio e rimane in linea con l'impegno della F1 di essere più sostenibile per l’ambiente, in quanto le squadre non devono più volare dai test pre-stagionali fino al luogo dove si svolge il primo Gran Premio.

Tuttavia, prima dei test pre-stagionali, un team effettua anche una giornata di prove - nota anche come filming day - in cui può percorrere fino a 200 km per assicurarsi che tutto funzioni correttamente sulla nuova vettura.

Chi guida nei test pre-stagionali di F1?

Per il 2024 il mercato piloti è stato tranquillo, in quanto ogni scuderia ha mantenuto la propria formazione dalla stagione 2023. La notizia più importante della stagione è stato il trasferimento di un pilota, ma per il 2025: Lewis Hamilton lascerà la Mercedes per la Ferrari, e questo dovrebbe essere uno dei tanti trasferimenti per il prossimo anno, dato che diversi contratti scadranno alla fine del 2024.

Anche quest’anno i piloti saranno in pista in momenti diversi, con un lato del garage che si occupa della sessione mattutina mentre all’altra viene affidata la sessione del pomeriggio. Tuttavia, i dettagli sulle formazioni per i test non sono ancora state rivelate.

Team Piloti Red Bull Max Verstappen Sergio Perez Mercedes Lewis Hamilton George Russell Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz McLaren Lando Norris Oscar Piastri Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll Alpine Pierre Gasly Esteban Ocon Williams Alex Albon Logan Sargeant RB Yuki Tsunoda Daniel Ricciardo Sauber Valtteri Bottas Zhou Guanyu Haas Nico Hulkenberg Kevin Magnussen

Cosa succede nei test pre-stagionali di F1?

I test pre-stagionali di F1 offrono alle squadre la prima opportunità di provare diversi assetti, componenti e programmi in vista della prossima stagione. Non si tratta di una questione di pura competitività, bensì di acquisire conoscenze sulla nuova monoposto completando il maggior numero possibile di giri, con qualsiasi assetto desiderino i team. La si può considerare come una prima sessione di prove libere, ma che si estende a tutta la giornata.

Illuminazione notturna e bandiera del Bahrain Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

I test pre-stagionali di F1 in TV

Gli orari televisivi ufficiali devono ancora essere annunciati ma, come l'anno scorso, si prevede che la F1 trasmetterà l'intero test in Bahrain su Sky Sport F1 in Italia, oltre che su F1 TV nei Paesi in cui è disponibile.

Motorsport.com commenterà in diretta i test pre-stagionali di F1 sul Bahrain International Circuit.

Previsioni meteo per i test pre-stagionali di F1

In Bahrain si prevede un clima caldo e soleggiato durante i test pre-stagionali di F1 2024, con temperature che supereranno regolarmente i 20 gradi, ma non andranno oltre i 24. Venerdì dovrebbe essere il giorno più caldo e soleggiato, mentre per mercoledì e giovedì sono previsti intervalli nuvolosi.

Tuttavia, ci sono nove ore tra l'inizio e la fine della giornata in pista, quindi le temperature possono variare e diventare molto più fresche quando il sole inizia a calare.

Le probabilità di pioggia sono inoltre molto basse, il che rende questo evento più rappresentativo in vista del Gran Premio d'apertura rispetto ai test pre-stagionali di Barcellona, perché le temperature nella città spagnola raramente superano i 15 gradi a febbraio.

Quanto sono accurati i test pre-stagionali di F1?

Si tratta solo di test, quindi i tempi sul giro non devono essere considerati un indicatore definitivo di quello che sarà l'ordine di partenza. Questo perché i tempi sul giro ottenuti nei test sono offuscati da molteplici variabili, tra cui i diversi assetti delle vetture, il carico di carburante, le modalità del motore, le mescole e l’uso degli pneumatici, quindi non è come nelle qualifiche, dove i team hanno tutto a disposizione per un giro secco.

Nascondersi è comune anche nei test pre-stagionali e si riferisce a quando una squadra preferisce nascondere il proprio potenziale per non mostrare a tutti il proprio passo prima del gran premio di apertura della stagione. Tutto questo si può vedere nei dati qui sotto, che elencano il giro più veloce nei test rispetto al tempo equivalente della pole position sullo stesso circuito più tardi nell'anno.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

Quello che è successo tra il 2016 e il 2019 spiega meglio perché i test non sono la cosa più importante, perché la Ferrari ha sempre ben figurato in quel periodo, ma la Scuderia non ha vinto nessuno di quei campionati del mondo. C'è anche il 2014, quando Felipe Massa ha primeggiato nei test per la Williams, ma la casa britannica ha ottenuto meno della metà dei punti della Mercedes, campione del mondo costruttori in quell'anno.

Tuttavia, i test pre-stagionali offrono ancora qualche indicazione su chi potrebbe essere il più forte, perché la Red Bull ha primeggiato negli ultimi due anni prima di dominare entrambe le stagioni - anche se Charles Leclerc ha conquistato pole e vittoria in Bahrain nel 2022.