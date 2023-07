F1 | Test Pirelli positivi a Silverstone, ma adesso viene il bello

Si sono conclusi ieri i test che la Pirelli ha condotto sul circuito di Silverstone per sviluppare le gomme 2024. Il programma prevedeva il confronto di diversi tipi di mescole da asciutto senza l’impiego delle termocoperte, ma le variabili condizioni meteorologiche hanno consigliato di lavorare sulle nuove gomme intermedie che, dalla prossima stagione, saranno utilizzate a temperatura ambiente.



Ieri sono state impegnate due squadre, Haas e Williams, rispettivamente con i piloti Pietro Fittipaldi e Logan Sargeant. Il brasiliano ha completato in totale 124 giri, ottenendo un miglior tempo di 1’33”634, mentre l’americano ha percorso 104 tornate, la più veloce in 1’32”448.

In totale, in questi due giorni di test sono stati percorsi 3.151 chilometri che saranno fondamentali per decidere i prossimi passi nello sviluppo degli pneumatici 2024.

Daniel Ricciardo martedi al debutto sulla Red Bull RB19 nei test Pirelli di Silverstone Photo by: Pirelli

Martedì, invece, c’era stato il debutto di Daniel Ricciardo sulla Red Bull RB19: l’australiano aveva percorso 110 giri con il miglior tempo di 1’27”415, prendendo buona la giornata di collaudo con le coperture milanesi in vista dell’esordio in Ungheria sull’AlphaTauri AT04 che era di Nyck De Vries.

Per Haas e Williams erano secsi in pista tre piloti titolari: Nico Hulkenberg, che ha completato 41 giri (miglior tempo 1’30”276), Kevin Magnussen (64 giri, 1’31”247 il suo tempo più veloce) e Alexander Albon (92 giri, giro più rapido in 1’32”453).

“Sono state due giornate di prove molto intense quelle di Silverstone e ci tengo a ringraziare le squadre e i piloti coinvolti per il supporto che ci hanno dato - ha commentato Mario Isola, Direttore di Pirelli Motorsport – Il meteo piuttosto variabile, soprattutto il primo giorno, ha reso il lavoro più complicato di quanto sperassimo perché le condizioni dell’asfalto non sono state costanti come avremmo voluto; abbiamo comunque cercato di sfruttare nella maniera più efficiente il tempo disponibile, approfondendo ad esempio la conoscenza del comportamento delle nuove gomme intermedie”.

“Adesso arriva la parte del lavoro più importante, vale a dire l’analisi dei dati sulle mescole non preriscaldate che andranno confrontati con quelli raccolti nei test precedenti. Sarà proprio su questi dati che la F1 Commission - di cui fanno parte la FIA, la F1 e le dieci squadre partecipanti al campionato – dovrà prendere il 31 luglio prossimo la decisione se introdurre già dal 2024 l’utilizzo di gomme slick senza preriscaldamento, equiparandole così a quelle da bagnato che già dal Gran Premio di Monaco non richiedono più l’utilizzo delle termocoperte e a quelle intermedie, il cui debutto avverrà col primo Gran Premio della prossima stagione”.

“Naturalmente, questa decisione avrà un impatto sul programma dei test durante l’attuale campionato che, ad oggi prevede ancora quattro giorni di test (due a Spa e due a Monza dopo i Gran Premi che si disputano su questi circuiti) e l’impiego di prototipi durante le prove libere dei Gran Premi del Giappone e di Città del Messico”.

Isola ovviamente non lo dice, ma conterà molto nel lavoro di sviluppo che verrà portato avanti anche se Pirelli sarà confermata come fornitore unico dal 2025 visto che in ballo c'è anche la candidatura di Bridgestone che ha superato la prima selezione tecnica ed ora è al vaglio di quella commerciale. La speranza della Casa milanese è di avere una risposta in materia prima della F1 Commission, onde rivedere le strategie se le cose non dovessero girare come sperano.