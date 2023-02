F1 | Test Pirelli: Mercedes e AlphaTauri in pista al Paul Ricard

La stagione 2023 deve ancora iniziare, ma i team sono già al lavoro. Per i prossimi quattro giorni, infatti, Mercedes e AlphaTauri torneranno in pista al Paul Ricard per proseguire lo sviluppo degli pneumatici nella prima sessione di prove dell’anno organizzata da Pirelli.

Il programma di lavoro della squadra tedesca, che girerà con la W13 nelle giornate di mercoledì e giovedì, sarà concentrato esclusivamente sulle coperture d’asciutto, fornendo al costruttore milanese i primi preziosi dati sulle nuove specifiche in vista del futuro mondiale 2024. Lewis Hamilton e George Russell potranno così togliere un po’ di ruggine accumulata nella sosta e ritrovare il feeling con una monoposto prima di mettersi al volante della nuova W14 nei test pre-stagionali previsti in Bahrain a fine febbraio.

Venerdì e sabato sarà invece il turno dell’AlphaTauri, che dopo aver girato lo scorso dicembre a Portimao con le slick, questa settimana testerà sia le gomme intermedie che quelle da bagnato estremo, come già fatto dalla Ferrari e dalla Alfa Romeo nelle ultime settimane del 2022.

Il lavoro nella pausa invernale è fondamentale per Pirelli, che così potrà godere di temperature e condizioni tendenzialmente simili a quelle riscontrate nei Gran Premi in caso di pioggia. Con i pochi test a disposizione durante la stagione, questa sarà anche un’opportunità per comprendere come apportare dei miglioramenti alle coperture full wet, spesso criticate dai piloti per le loro caratteristiche che le rendono più difficili da mandare in temperatura rispetto alle intermedie.

“Lavoreremo soprattutto sulle intermedie e sulle full wet, perché per noi è il periodo migliore dei test a temperature fredde e in condizioni rappresentative. E poi faremo un paio di test sulle gomme slick per le nuove specifiche del 2024", aveva spiegato l'ingegnere capo della Pirelli Simone Berra interpellato da Motorsport.com lo scorso novembre.

AlphaTauri testerà le gomme da bagnato, mentre Mercedes si concentrerà sulle slick. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Dopo aver completato il lavoro al Paul Ricard, il 7 e l’8 febbraio Mercedes si sposterà a Jerez per un’ulteriore sessione di prove, dove verrà affiancata dall’Aston Martin, la quale schiererà anche il neo-arrivato Fernando Alonso. Lo spagnolo avrà così modo di guidare per la seconda volta la AMR22 dopo averla saggiata nei test di Abu Dhabi dello scorso novembre, prendendo maggior confidenza con le procedure della vettura e della squadra.