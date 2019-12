Leclerc: "Giornata positiva nonostante l'incidente"

Charles Leclerc non si abbatte mai. Il monegasco guarda il bicchiere mezzo pieno alla fine della giornata di test Pirelli ad Abu Dhabi, visto che ha sbattuto la sua Ferrari alla curva 14 danneggiando il retrotreno della SF90 contro le barriere, dopo aver percorso 103 dei 130 giri programmati...

“Quella di oggi è stata l’ultima giornata di lavoro in pista, e credo che sia stata proficua nonostante l’incidente che ci ha costretto a chiuderla in anticipo".

Il giovane pilota del Cavallino è soddisfatto perché ha avuto di provare tutte le diverse gomme che erano state programmate, per cui alla fine non sono certo mancati i dati per fare un'accurata analisi degli pneumatici da scegliere per il prossimo anno...

"Abbiamo fatto tante prove comparative per valutare le gomme 2020 in rapporto a quelle di quest’anno e siamo stati in grado di raccogliere molti dati che verranno analizzati in profondità".

Per la Ferrari sarà un intenso periodo di lavoro, mentre Charles può pensare di concedersi un po' di vacanza dopo una stagione impegnativa...

"Adesso stacchiamo un po’, anche se non dimenticherò mai questa prima stagione con la Scuderia Ferrari. So già che presto non vedrò l’ora di tornare in pista”.