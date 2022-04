F1 | Test Pirelli: Leclerc è tornato in pista a Imola Nella seconda giornata di collaudi all'Enzo e Dino Ferrari è stato il turno della Scuderia rilevare il ruolo dell'Alpine di ieri. Leclerc al mattino e Sainz al pomeriggio si sono divisti la F1-75 collezionando 118 giri con gli pneumatici prototipo per il 2023. In pista anche Robert Kubica con l'Alfa Romeo C42 (100 giri) e Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri AT03 (103 giri)