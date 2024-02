F1 | Test Pirelli a Jerez: Hamilton e Alonso provano gomme 2025

Mercedes e Aston Martin sono impegnate oggi e domani nei test Pirelli sul circuito di Jerez de la Frontera. La Casa milanese prosegue lo sviluppo delle gomme 2025, dopo la sessione che ha visto la Ferrari impegnata a Barcellona con i due piloti titolari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, che si sono alternati al volante dell’unica SF-23.

In Andalusia i tecnici milanesi sperano di trovare condizioni più favorevoli a livello di temperatura rispetto a quelle viste a Montmelò, dove era piuttosto freddo (mediamente 12-14 gradi si asfalto).

L’obiettivo dello staff capeggiato da Mario Isola è di studiare e controllare il surriscaldamento degli pneumatici, un tema non facile da analizzare perché l’ideale sarebbe fermare la vettura nel momento in cui il pilota vede sul display del volante che si è raggiunto l’overeating. L’ideale sarebbe permettere ai tecnici italiani di ricavare i dati a “caldo” quando si verifica questo problema.

In realtà le squadre eseguono un piano di lavoro per cui non è previsto l’eventuale stop in pista, ma c’è il normale completamento dello stint che però porta a modificare le condizioni chimiche nel momento in cui si raccolgono le informazioni. In questo caso diventa molto importante non solo la raccolta dei dati telemetrici, ma anche le indicazioni che provengono dai piloti che possono valutare le variazioni di comportamento delle gomme indipendentemente dal tempo sul giro.

Non è casuale, quindi, che in questo piano di test Pirelli i team coinvolgano solo i piloti titolari: oggi a Jerez de la Frontera sono impegnati Lewis Hamilton sulla Mercedes W14 e Fernando Alonso sulla Aston Martin AMR23. In pista ci sono nove titoli mondiali. Tanto l’inglese che l’asturiano potranno dare un contributo importante allo sviluppo delle coperture slick nell’ultimo anno in configurazione da 18 pollici, visto che dal 2026 la F1 avrebbe deciso di passare alle più piccole 16 pollici per contribuire al calo di peso delle monoposto.

Domani sarà il turno di George Russell con la freccia nera e di Lance Stroll sulla “verdona”. Ricordiamo che nel giorno in cui si è concretizzato il clamoroso passaggio di Hamilton alla Ferrari, il più giovane pilota inglese era proprio a Milano nell’Headquarter Pirelli per un meeting pre-stagionale che il team Mercedes aveva programmato con i responsabili del fornitore unico.

George quest’anno avrà l’investitura di prima guida da Brackley e dovrà dimostrare di prendere sulle spalle il team Mercedes, pur dovendo fare i conti con il sette volte campione del mondo.