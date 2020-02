Test Pirelli 2020: solo i top team provano le gomme 18 rain

La Pirelli ha pubblicato il calendario dei test 2020 che saranno dedicati allo sviluppo delle gomme da 18 pollici che entreranno in vigore dal mondiale 2021 sulle nuove monoposto a effetto suolo.

Dieci saranno gli appuntamenti previsti che saranno diluiti in diciotto giorni di lavoro in un periodo compreso fra il mese di febbraio e ottobre con l’impegno differenziato di tutte e dieci le squadre impegnate nel mondiale.

La Ferrari ha già completato la prima sessione ieri a Jerez de la Frontera dove Charles Leclerc ha coperto 130 giri della pista andalusa con la Ferrari mule car, vale a dire una SF90 che è stata appositamente modificata nelle geometrie delle sospensioni, nell’impianto frenante e nel carico aerodinamico ridotto ai valori che saranno espressi dalle macchine 2021.

La squadra del Cavallino sarà anche la prima a tornare al lavoro il prossimo 5 marzo a Fiorano con il primo turno che sarà dedicato alle gomme da bagnato. La Pirelli ha previsto tre giornate per la delibera degli pneumatici rain e in questo specifico lavoro ha coinvolto solo i tre top team, visto che Red Bull e Mercedes entreranno in azione al Paul Ricard, l’altra pista insieme a quella di proprietà della Ferrari che è predisposta per l’irrigazione d’acqua.

La Ferrari in tutto sarà impegnata per un totale di tre giornate, come Mercedes e Red Bull. Alfa Romeo, McLaren, Racing Point, Renault e Williams saranno attive per due sessioni, mentre Alpha Tauri e Haas aderiranno con una sola partecipazione. Toccherà proprio alla squadra americana chiudere il ciclo subito dopo il GP del Giappone a Suzuka.

Sulla Ferrari prototipo che ha girato a Jerez c’erano gomme anteriori 305/720-18 mentre al posteriore erano 405/720-18.