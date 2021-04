Test Pirelli 18: oggi sull'Alpine è salito Fernando Alonso

La terza e ultima giornata dei test Pirelli con le gomme da 18 pollici è iniziata oggi in Bahrain con Fernando Alonso. Lo spagnolo con la Renault R.S.18 trasformata in "mule car" e colorata con la livrea Alpine conclude sulla pista di Sakhir la sessione di tre giorni per lo sviluppo degli pneumatici ribassati della Casa milanese che l'anno prossimo equipaggeranno le mobnoposto a effetto suolo.

Il due volte campione del mondo ha ereditato la vettura che ieri ha coperto 100 giri con il compagno di squadra Esteban Ocon traiendo utili indicazioni per i tecnici della Bicocca che stanno definendo i proditti slick per il 2022.

Martedì era stato il turno di Carlos Sainz e Charles Leclerc con la Ferrari SF90 modificata aprire la seconda sessione di test 2021, dopo che la Ferrari aveva già effettuato tre giorni a Jerez de la Frontera con gomme slick e rain.

Alonso è atteso a un lavoro di screening di mescole e costruzioni con condizioni meteo probanti visto che a Sakhir ci sono 30 gradi di aria e 38 gradi di asfalto.