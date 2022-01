F1 | Test Ferrari: il via pomeriggio. Domani Sainz e Leclerc a metà

Ora c'è la conferma dell'anticipazione di Motorsport.com: la Ferrari finalmente potrà cominciare il test previsto fino a venerdì sulla pista di Fiorano dopo la sospensione di ieri dovuta agli impedimenti normativi innescati da una squadra che ha protestato con la FIA, sostendno che l'uso della SF21 non era permesso, visto che il regolamento sportivo non era ancora stato aggiornato con il provvedimento preso all'unanimità nell'ultimo Sporting Advisory Committee.

I meccanici del Cavallino stanno terminando il lavoro di preparazione della SF71H del 2018 e nel pomeriggio la vettura sarà pronta a scendere in pista. Come da programma originario a dare il via alle prove sarà il test driver Robert Shwartzman.

Carlos Sainz e Charles Leclerc entreranno in azione domani alternandosi sulla vettura: aprirà lo spagnolo – proprio a Fiorano il 27 gennaio 2021 sulla SF71H Carlos effettuava i suoi primi giri su una Ferrari di Formula 1 – che nel pomeriggio lascerà il posto al monegasco. Venerdì sarà nuovamente Robert a portare a termine i lavori.