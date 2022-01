F1 | Test Ferrari: Leclerc a Fiorano si allena con la SF71H

Concluso il lavoro svolto in mattinata da un Carlos Sainz particolarmente in forma, la Ferrari prosegue la seconda giornate di allenamento dei piloti a Fiorano con Charles Leclerc.

Il monegasco ha iniziato a girare con la SF71H dopo la sosta pranzo, quando i meccanici del Reparto Corse gli hanno approntato la monoposto del 2018 alle sue esigenze.

Anche per Charles si tratta del debutto in pista nella stagione 2022: Leclerc ha cominciato a prendere contatto con la rossa con una serie di giri caratterizzati da alti e bassi nelle prestazioni, come se stesse provando alcune procedure che potranno essere utili sulla 674, la monoposto a effetto suolo che si vedrà in streaming il 17 febbraio.

La terza e ultima giornata domani sarà nuovamente dedicata a Robert Shwartzman, il giovane pilota russo che quest’anno vestirà il ruolo del test driver dopo essersi classificato al secondo posto nel campionato di Formula 2.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Davide Cavazza