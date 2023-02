F1 | Test Bahrain, Giorno 2: Zhou in cima davanti a Verstappen

Zhou Guanyu ha concluso in testa la seconda giornata di test collettivi in Bahrain, centrando il tempo di 1:31.610 con la gomma C5, la mescola più morbida dell'intera gamma Pirelli.

Il cinese è stato l'unico, assieme a Nyck De Vries e Logan Sargeant a sfruttare questo compound che, tuttavia, non farà parte della line-up scelta dal costruttore italiano per il Gran Premio che andrà in scena la prossima settimana a Sakhir. Il pilota dell'Alfa Romeo ha ottenuto il tempo nella sessione pomeridiana, sotto le luci artificiali e con temperature più miti, mettendosi alle spalle Max Verstappen, che invece ha segnato il proprio miglior crono sulla C3 rimanendo staccato di soli 40 millesimi.

Dopo aver preso il posto del compagno di squadra per la seconda metà della giornata, l'olandese si è concentrato in particolar modo sui run sulla lunga distanza, nonostante un problema tecnico lo avesse tenuto fermo a lungo. Con la giornata di oggi, il campione del mondo in carica ha ufficialmente concluso la sua sessione di test, in quanto domani cederà il volante a Sergio Perez, il quale giovedì non era sceso in pista.

La Mercedes W14 di George Russell recuperata dai marshall.

Giornata complessa in casa Mercedes, la quale ha perso gli ultimi 90 minuti della sessione a causa di un guasto al sistema idraulico. Avendo difficoltà a rientrare ai box per l'impossibilità di scalare le marce, George Russell è stato costretto a parcheggiare a bordo pista, provocando la fuoriuscita della bandiera rossa. Il team della Stella non così riuscito a toccare quota 100 giri per la giornata, dovendo oltretutto abortire parte del programma sulla lunga distanza.

Fernando Alonso ha portato l'Aston Martin al terzo posto nella classifica dei tempi con un crono di 1:32.205 ottenuto su pneumatici C3. Lo spagnolo tornerà al volante della AMR23 nella giornata di domani, quando si avvicenderà con Drugovich, a cui è stato concesso altro tempo in macchina per arrivare preparato al Gran Premio nel caso Lance Stroll non riuscisse a recuperare per la prossima settimana.

Quarto tempo per De Vries ottenuto nelle ore finali, sotto le luci articifiali, dopo aver dedicato la prima parte della sessione ai long stint. Alle sue spalle si è piazzato Nico Hulkeneberg che ha portato la Haas al quinto posto, anche grazie all'utilizzo di pneumatici C4, facendo scivolare il leader del venerdì mattina Carlos Sainz in sesta posizione. Ottava l'altra Rossa, quella di Charles Leclerc, anch'egli concentrato più sul lavoro sul passo gara che sui performance run.

Il monegasco ha lavorato a lungo sui compound C3 e C1, inanellando due stint rispettivamente due stint consecutivi da 16 e 21 passaggi prima che la bandiera rossa per il problema di Russell interrompesse la simulazione.

La Ferrari si è concetrata soprattutto sul lavoro sulla lunga distanza che sulla ricerca del tempo. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Stacanovista di giornata Logan Sargeant, il quale ha impressionato completando 154 giri, solo 3 in meno di quelli registrati da Verstappen giovedì. Il giovane americano ha tuttavia dovuto abbandonare in anticipo la sessione a causa di un problema sulla sua Williams, rimasta ferma nel garage negli ultimi minuti per un guasto elettrico. Sorte simile anche per Guanyu Zhou, che proprio sul finire della sessione è stato riportato all'interno dei box dopo una prova di partenza abortita, complice qualche noia nell'inserimento della prima marcia.

Nonostante le preoccupazioni della McLaren per alcuni componenti della MCL60, prosegue il lavoro di sviluppo e di raccolta dati, con i due piloti, Lando Norris e Oscar Piastri, che hanno completato numerosi stint sulle mescole C2 e C3. Il duo dell'Alpine formato da Pierre Gasly, 11°, ed Esteban Ocon, 13°, è stato diviso dalla Haas di Kevin Magnussen sulla tabella dei tempo, davanti alla coppia Mercedes, divisa a sua volta da Perez.

Gli ultimi 15 minuti di entrambe le sessioni sono stati utilizzati dalla Federazione per le procedure di controllo, come l'esposizione della bandiera rossa o della Virtual Safety Car.