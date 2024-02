F1 | Test Bahrain, Giorno 1: Max detta il ritmo davanti a Norris e Sainz

La prima giornata di test in Bahrain è andata in archivio con il miglior tempo di colui che ha dominato la scorsa stagione, ovvero Max Verstappen, il quale ha concluso in vetta anche la sessione pomeridiana.

L’olandese della Red Bull ha infatti centrato il miglior crono di giornata girando in 1:31.344 sulla mescola C3, quella “intermedia” nel range di pneumatici slick fornito da Pirelli, precedendo Lando Norris di un secondo e un decimo. Il pilota della scuderia di Milton Keynes ha siglato il tempo a circa mezz’ora dal termine, prima di dedicarsi nuovamente a uno short stint con poco carburante a bordo, sempre sullo stesso compound.

La sessione pomeridiana di Verstappen è stata scandita da stint piuttosto brevi, ma costanti, tutti sotto i dieci passaggi, mentre vi sono stati avversari che hanno preferito concentrarsi sulla lunga distanza. Per l’olandese, che è rimasto in pista tutta la giornata, anche ben 141 giri completati: domani dividerà la vettura con Sergio Perez, prima di lasciare il volante della RB20 al messicano per l’ultimo giorno.

Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Alle spalle del pilota della Red Bull chiude Lando Norris con la McLaren, con un passivo importante, anche se, chiaramente, si tratta pur sempre solo della prima giornata di prove.

È interessante segnalare come la squadra di Woking abbia cambiato il programma dalla mattina al pomeriggio, andando a modificare l’approccio. Se nelle prime quattro ore Oscar Piastri si è concentrato in particolar modo su rilevamenti aerodinamici, completando molteplici run di soli due giri come da tradizione McLaren, nel pomeriggio Lando Norris si è focalizzato più sui long stint. Il britannico ha infatti completato oltre quattro run di lunghezza superiore ai dieci giri (15 tornate il più lungo) con le tre mescole più dure del range. Il focus nelle ore più fresche, ovvero quando Verstappen ha registrato il tempo, è andato proprio nella direzione di massimizzare il tempo in pista con run più lunghi.

Terzo tempo per Carlos Sainz, staccato di un decimo proprio da Norris. Il programma pomeridiano della Rossa si è diviso in due fasi: nella prima parte run abbastanza brevi con diverse prove di set-up, mentre man mano che è iniziato a calare il sole il team del Cavallino ha iniziato a girare su stint più lunghi, da circa una decina di tornate e sempre con il compound C3, quello più flessibile della gamma. Per la Ferrari nessun problema di affidabilità e 68 giri completati al pomeriggio, che si aggiungono alle 64 registrate da Leclerc al mattino.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Quarto tempo per Daniel Ricciardo, tra i più attivi sul giro secco: nell’ultima parte della sessione, infatti, l’australiano ha completato diversi run con giri di uscita e di rientro, probabilmente per valutare alcune modifiche di assetto e per comprendere il comportamento e la preparazione delle gomme prima di un giro lanciato. Alle sue spalle Pierre Gasly, con una Alpine che, come prevedibile, si è concentrata soprattutto sulle mescole più dure del range, completando anche un long run sulla C1.

Sesto tempo per Stroll, a oltre un secondo e mezzo dalla vetta, anche se è chiaro che il focus dell’Aston Martin si è concentrato esclusivamente sulle prove di affidabilità e sulla lunga distanza. Sin dalla mattinata, infatti, il team di Silverstone è quello che ha girato con maggior costanza, tanto da risultare il più attivo nelle prime 4 ore: anche nel pomeriggio il canadese, che ha ereditato il volante da Fernando Alonso, ha girato con una certa costanza, completando 52 tornate. L’attenzione si è rivolta sulla C3, soprattutto sul finale, quando Stroll ha messo insieme un run da 18 passaggi.

Settimo tempo per Charles Leclerc con il crono ottenuto in mattinata, che precede Fernando Alonso, Oscar Piastri e Guanyu Zhou, il quale ha debuttato sulla C44 nel pomeriggio. La giornata della Williams è invece stata travagliata da qualche problema di affidabilità: dopo un guasto che ha costretto Albon a parcheggiare la sua vettura in mattinata, anche Logan Sargeant ha dovuto concludere in anticipo la sessione. Gli ingegneri stanno investigando sulla causa del problema, avvenuto nello stint successivo a quello in cui l’americano era andato in testacoda in curva dieci.

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Dodicesimo tempo per una Mercedes difficile da leggere: la prima parte del pomeriggio è stata dedicata in gran parte allo studio degli assetti, tanto da passare molto tempo ai box. Solo a due ore dal termine George Russell ha iniziato ad inanellare giri su giri, completando tre long run, intervallati da soste nel garage, su C3, C2 (uno dei due soli set a disposizione della scuderia di Brackley) e C1.

Da segnalare le due Haas che chiudono la classifica: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, nonostante un piccolo problema con la pompa del carburante in mattinata, sono stati tra i più attivi in pista. Come aveva già preannunciato il team, il focus del test sarebbe stato legato soprattutto all’intenzione di comprendere la presenza di eventuali problemi di degrado e, proprio da questo, si comprendono i numerosi long run completati dai due portacolori della scuderia americana.