F1 | Test Bahrain: ecco le gomme scelte dai team, ci sono sorprese

Mancano meno di 24 ore all'inizio dei test in Bahrain ed è già tempo di scelte, in questo caso relative agli pneumatici. Infatti, Pirelli ha rivelato le decisioni delle squadre per le tre giornate di prove a Sakhir in merito ai set scelti, permettendo così di farsi una prima idea su quali saranno i programmi di lavoro delle scuderie.

Ogni team avrà a disposizione un totale di 35 treni di coperture slick, da suddividere a piacimento tra i cinque compound della gamma, a cui si aggingono 2 set di intermedie e 2 di full wet da bagnato estremo. Per quanto non si prevedano condizioni avverse per le prove di questa settimana, la prima giornata dei test di Formula 2 e Formula 3 svolta a metà febbraio è stata condizionata proprio dalla pioggia.

È bene tenere a mente che le coperture non sono state modificate in maniera sostanziale rispetto allo scorso campionato, riprendendo le caratteristiche delle gomme introdotte a metà della passata stagione quando furono riviste per rispondere ai carichi dalle vetture 2023, più alti di quanto preventivato.

Ecco le mescole a disposizione nei test e le modalità per differenziarle Photo by: Pirelli

Per Red Bull non ci sarà alcun "glory-run" con la C5 a fine test, dato che ha scelto di non portare la mescola più tenera a disposizione della gamma, così come McLaren, Aston Martin, Alpine, Racing Bulls e Haas. Generalmente il compound più morbido era usato verso fine giornata, con temperature più fresche, ma non sono mancate occasioni in cui i team le hanno sfruttate nelle ore più calde, verso la fine del turno di uno dei due piloti.

Dall'allocazione scelta dal team di Milton Keynes, emerge come l'intenzione sia quella di girare con le mescole più dure dal range, in particolare con la C3 (20 set), la C2 (5 set) e la C1 (6 set), mentre ha portato solamente 4 treni di C4, in modo da avere un riferimento anche con compound più morbidi.

Una decisione opposta a quella della Ferrari, che ha invece scelto di portare 2 set di C5 e ben 6 di C4, con la possibilità di svolgere anche dei run di lunghezza intermedia per valutarne l'usura e ricavare dei dati non tanto in vista del weekend, dove la C4 non sarà presente, bensì per il resto del mondiale. La scuderia di Maranello si presenterà anche con 19 treni di C3, 4 di C2 e 2 di C1.

Pneumatici Pirelli Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Più estremo l'approccio della Mercedes, che sarà il team che il maggior numero di set di C3 dell'intera griglia, ben 25: è chiaro che il programma di lavoro della scuderia di Brackley si concenterà su una mescola flessibile, presente in ogni appuntamento del mondiale. Dall'altra parte figurano infatti solo 2 treni di C1 e 2 ci C2, le coperture più dure, a cui si aggiungono 4 set di C4 e 2 di C5, da sfruttare nelle ore più fresche.

Scelte interessanti anche da parte di McLaren, Aston Martin e Alpine. La squadra di Woking e quella di Enstone hanno deciso di non richiedere alcun treno di C5 e C4, coperture che non sono state selezionate da Pirelli per il weekend di gara, puntando esclusivamente sulle altre tre mescole.

Anche la scuderia di Silverstone ha seguito il medesimo approccio, seppur si presenterà comunque con due set di gomme morbide, realisticamente per dare ai propri piloti la possibilità di comprendere il comportamento della vettura con un compound che garantisce maggior grip.

Le scelte dei dieci team per i test in Bahrain: