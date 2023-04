F1 | Test Aston Martin: Drugovich in pista a Silverstone la AMR21

Dopo averla già provata lo scorso novembre in seguito all’annuncio ufficiale del suo ruolo come pilota di riserva del team, Felipe Drugovich è tornato al volante della AMR21 nel corso di una sessione di test organizzata dalla Aston Martin a Silverstone.

In quella occasione il giovane pilota brasiliano aveva così avuto l’opportunità di girare su una monoposto di Formula 1 prima di scendere ufficialmente in pista durante i test post-stagionali di Abu Dhabi dedicati ai giovani piloti con l’auto 2022, la AMR22.

Al tempo, il piano dell’Aston Martin prevedeva che Drugovich partecipasse anche alla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ma per farlo aveva bisogno di accumulare chilometri su una vettura della massima serie per ottenere una superlicenza valida per disputare le prove del venerdì.

Nel suo ruolo di riserva per la squadra inglese, quest’anno Drugovich ha sostituito Lance Stroll durante i test pre-stagionali in seguito all’infortunio del canadese nel corso di un allenamento in bicicletta. Nonostante l’iniziale assenza in Bahrain, Stroll ha poi recuperato in tempo per il primo appuntamento stagionale a Sakhir, lasciando il brasiliano in panchina con il compito di intervenire in caso di necessità.

Felipe Drugovich durante i test pre-stagionali in Bahrain con la Aston Martin AMR23 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Al fine di garantirgli un buon programma di allenamento che non comprenda il solo lavoro al simulatore nella fabbrica di Silverstone, Aston Martin ha organizzato un’ulteriore sessione di test sul tracciato inglese che dista soli pochi chilometri dalla sede della scuderia.

Anche in questo caso, Drugovich è sceso in pista con la AMR21, la monoposto utilizzata nella stagione 2021 come prevista dal regolamento.

A giovarne sarà anche la McLaren: grazie a un accordo siglato prima dell'avvio tra i due team britannici, nel corso dell'anno il pilota brasiliano sarà a disposizione anche della squadra di Woking come pilota di riserva.