F1 | Test Abu Dhabi: ecco la lista completa degli young driver

Il martedì successivo al Gran Premio di Abu Dhabi i team di Formula 1 torneranno sul circuito di Yas Marina per l’ultimo appuntamento della stagione 2022. Come ormai avviene da anni è in programma un’intensa giornata di test che vedrà in pista venti monoposto, con ogni squadra che sarà obbligata a destinare una vettura al tradizionale ‘Young Drivers test’.

Sulla seconda macchina ci saranno i piloti titolari, che potranno utilizzare le gomme Pirelli 2023 senza un programma di lavoro prefissato.

I giovani che vedremo a Yas Marina sono per lo più già stati in pista nel corso dell’anno, in occasione delle due sessioni FP1 destinate ai ‘rookie’ rese obbligatorie dalla FIA a partire da questa stagione.

Frederik Vesti debutterà in F1 con la Mercedes nei test di Abu Dhabi Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Ci saranno però degli abbinamenti inediti, e tra le novità quella che attirerà maggiormente l’attenzione sarà Frederick Vesti, al suo primo test in assoluto al volante di una monoposto di Formula 1.

Il ventenne danese esordirà sulla Mercedes, prendendo il ruolo di terzo pilota lasciato libero da Nyck De Vries, atteso anch’egli ai test di Yas Marina dove disputerà i primi giri per l’AlphaTauri.

In casa McLaren tornerà Pato O’Ward, che proprio dodici mesi fa nei test di Abu Dhabi assaggiò per la prima volta la Formula 1, sempre al volante della monoposto di Woking.

Pato O'Ward, tester McLaren ad Abu Dhabi Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Confermati gli abbinamenti Doohan-Alpine, Pourchaire-Alfa Romeo, Lawson-Red Bull e Drugovich-Aston Martin, tutti nel ruolo di ‘terzo pilota’ che saranno confermati per la stagione 2023. In casa Ferrari sarà Shwartzman a completare i rookie test stagionali, così come l’abituale Pietro Fittipaldi in Haas.

Le prove di Yas Marina saranno molto speciali per Logan Sargeant, che sarà in pista due giorni dopo la conclusione della sua stagione di Formula 2.

Se, come previsto, lo statunitense riuscirà ad ottenere la Superlicenza-F1, il test di martedì sarà il primo da titolare ufficiale della Williams per la stagione 2023, e dopo diversi mesi di snervante attesa potrà finalmene guidare senza condizionamenti.

Logan Sargeant, Williams FW44 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

F1 Young Driver test Abu Dhabi 2022

Team Pilota Red Bull Liam Lawson Ferrari Robert Shwartzman Mercedes Frederik Vesti Alpine Jack Doohan McLaren Pato O’Ward Alfa Romeo Theo Pourchaire Aston Martin Felipe Drugovich AlphaTauri Nyck De Vries Haas Pietro Fittipaldi Williams Logan Sargeant