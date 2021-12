Test Abu Dhabi, Day 1: Bottas debutta con l'Alfa Romeo

C'è stato poco tempo per festeggiare per Max Verstappen: il campione del mondo oggi è tornato in macchina per dare il via alla stagione 2022 con i test di Abu Dhabi che preparano il prossimo campionato, visto che i piloti avranno l'opportunità di girare con le mule car dedicate alle gomme Pirelli da 18 pollici.

George Russell prende conttato con la Mercedes dopo aver lasciato la Williams, mentre si registra il debutto dei due nuovi piloti Alfa Romeo con Valtteri Bottas attivo sulla C41 proprio come l'atteso Guanyu Zhou. Nelle lineup delle squadre figurano molti giovani piloti che hanno la facoltà di prendere confidenza con la F1: l'Alpine, infatti, affianca il fresco campione della F2, Oscar Piastri a Esteban Ocon. Per Oscar un contentinbo visto che non ha trovato un volante libero per la stagione.

La Ferrari oltre a Charles Leclerc che guiderà solo in mattinata perché nel pomeriggio toccherà a Robert Shwartzman rilevare la rossa del monegasco, mentre Antonio Fuoco, pilota del simulatore, prende confidenza con la pista per trasferire sul nuovo strumento in funzione a Maranello le sensazioni reali.

Nick de Vries, campione di Formula E, affianca George Russell sulla Mercedes, mentre Juri Vips scopre la Red Bull, Pato O'Ward la McLaren. Interessante il debutto di Liam Lawson sull'AlphaTauri e quello di Logan Sargeant sulla Williams. Una sola vettura per la Williams che non ha la mule car e una sola vettura anche per la Haas che ha chiamato Mick Schumacher.

Ecco i piloti in pista oggi nei test di Abu Dhabi

Mercedes: George Russell e Nyck de Vries

Red Bull: Max Verstappen e Juri Vips

Ferrari: Charles Leclerc (Mat), Antonio Fuoco, Robert Shwartzman (Pom)

McLaren: Daniel Ricciardo e Pato O’Ward

Alpine: Esteban Ocon e Oscar Piastri

AlphaTauri: Yuki Tsunoda e Liam Lawson

Aston Martin: Lance Stroll e Nick Yelloly

Williams: Logan Sargeant

Alfa Romeo: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Haas: Mick Schumacher