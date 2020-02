F1, Test 2 Barcellona: ecco le line up piloti dei 3 giorni

Il primo test pre-stagionale 2020 di Formula 1 svolto la scorsa settimana ha dato un gustoso assaggio di quello che potremo vedere in pista nelle prime gare del Mondiale - Coronavirus permettendo - e tra poche ore potremo avere una seconda portata che, sulla carta, sarà ancora più interessante.

Domani scatta il secondo test invernale di Barcellona e, anche questa volta, sarà composto da 3 giornate, dunque una in meno rispetto all'anno scorso. I team hanno già ufficializzato tutti le rispettive line up piloti in vista dei tre giorni che scatteranno domani.

Nella prima giornata tutte le squadre - meno la Haas F1 - impiegheranno 2 piloti che si alterneranno al volante delle nuove monoposto.

Nella seconda e nella terza giornata, invece, il doppio impiego diventa più raro. A rispettarlo saranno solo Mercedes, Red Bull e Renault nel secondo giorno, mentre nel terzo si aggiungerà anche Haas F1.

Per quanto riguarda la Ferrari, la SF1000 debutterà con al volante Sebastian Vettel. Il tedesco cederà il volante della nuova monoposto al pomeriggio di domani, per poi riprenderlo il giorno successivo. Leclerc avrà a disposizione l'intera ultima giornata.

Team Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Mercedes Hamilton/Bottas Bottas/Hamilton Hamilton/Bottas Ferrari Vettel/Leclerc Vettel Leclerc Red Bull Albon/Verstappen Verstappen/Albon Albon/Verstappen McLaren Sainz/Norris Norris Sainz Renault Ricciardo/Ocon Ocon/Ricciardo Ricciardo/Ocon AlphaTauri Gasly/Kvyat Gasly Kvyat Racing Point Stroll/Perez Stroll Perez Alfa Romeo Kubica/Raikkonen Giovinazzi Raikkonen Haas F1 Grosjean Magnussen Magnussen/Grosjean Williams Latifi/Russell Latifi Russell

Related video