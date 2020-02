F1, Test 1 Barcellona: ecco chi gira nei tre giorni

La prima sessione di test invernali 2020 di Formula 1 è ormai alle porte e scatterà domattina alle ore 9:00 italiane. I team hanno annunciato le rispettive line up piloti per la prima sessione che, per la prima volta dopo tanti anni, sarà ridotta a 3 giorni contro i 4 solitamente disputati sino al 2019.

L'unico team a non aver ufficializzato i nomi dei propri piloti che gireranno nei tre giorni di test è stata la Mercedes, che si è limitata ad annunciare l'ordine dei piloti - Bottas e Hamilton - che scenderanno in pista al volante della W11 nella prima giornata. Per quanto riguarda i due giorni rimanenti, il team deciderà in base alle proprie esigenze chi far scendere in pista.

Molto più definito il programma Ferrari, con Vettel che inizierà i test al volante della SF1000 per poi cedere il volante della Rossa a Leclerc la mattina successiva. Nel pomeriggio il tedesco tornerà in pista per poi lasciare la nuova Ferrari al monegasco nell'intera ultima giornata di questi Test 1 del Montmelo.

L'Alfa Romeo sarà l'unico team a impiegare in questi test anche il terzo pilota, ossia il nuovo arrivato Robert Kubica. Il polacco farà esordire al Montmelo la C39 per poi lasciare posto a Giovinazzi e Raikkonen, con l'italiano che potrà fare più chilometri sulla macchina rispetto a Kimi. Ricordiamo però che il campione del mondo 2007 ha svolto per intero lo shakedown a Fiorano avvenuto la scorsa settimana sfruttando i 100 chilometri del filming day.

Test 1 Barcellona 2020