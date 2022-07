F1 | Terribile incidente al via per Zhou: bandiera rossa!

Terribili istanti a Silverstone. Pochi secondi dopo il via del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 si è verificato un tremendo incidente che ha coinvolto diversi piloti, tra cui Pierre Gasly ma, soprattutto, Guan Yu Zhou e George Russell.

L'Alfa Romeo si è capottata in pista ed è uscita ad altissima velocità con il pilota cinese rimasto a testa in giù sino alla via di fuga. Attimi di terrore, con i commissari che hanno subito esposto la bandiera rossa per fermare la gara.

Per diversi minuti le telecamere non hanno inquadrato l'Alfa Romeo C42 di Zhou, facendo temere gravi conseguenze per il pilota cinese. Pochi istanti dopo l'incidente, Russell è uscito subito dalla sua Mercedes W13 andando a sincerarsi delle condizioni del collega.

Dopo l'incidente è arrivata la Medical car, e poco dopo, anche l'ambulanza. Zhou è stato estratto dall'abitacolo della sua monoposto ed è stato coricato su una barella per essere poi portato al Centro Medico per le prime analisi di rito assieme ad Alexander Albon, anche lui coinvolto nell'incidente.

Sia Zhou che Albon sono coscienti e questa è la miglior notizia che potessimo ricevere dopo un incidente del genere.

La dinamica dell'incidente

Dalle immagini della camera car di Pierre Gasly è stato possibile notare come il pilota francese si sia trovato stretto dall'Alfa Romeo di Zhou - che era alla sua sinistra - e dalla Mercedes W13 di Russell, che invece era a destra in Curva 1.

La ruota posteriore di Russell è finita per colpire l'anteriore dell'AlphaTauri di Gasly e ha perso il controllo, puntando il muso a sinistra, centrando così la ruota posteriore destra di Zhou. A quel punto, poco dopo il contatto tra le due ruote, l'Alfa Romeo si è capottata ad altissima velocità, finendo nella via di fuga per poi fare leva sulla sabbia. A quel punto la macchina si è ulteriormente sollevata e ha superato le barriere, finendo la propria corsa contro le reti.

Russell si è fermato poco prima senza la gomma posteriore sinistra, mentre Alexander Albon ed Esteban Ocon sono riusciti a rientrare ai box con la propria monoposto sebbene queste fossero danneggiate.

