Racing Point: l'S-duct marca le differenze dalla Mercedes W10

La Racing Point si dimostra sempre meno un clone della Mercedes W10, sebbene ne sia una copia molto fedele.

L’impatto visivo è impressionante nello stabilire la contiguità dei due progetti, ma andando a fondo sui singoli particolari si scoprono differenze importanti che identificano la volontà di non rinunciare al alcuni concetti che sono tipici della squadra di Silverstone.

Non dimentichiamoci, infatti, che quella che era la Force India era capace di essere la quarta forza in F1 con il budget più piccolo del Circus, per cui la diretta correlazione con la Stella voluta da Toto Wolff e Lawrence Stroll non può che aver accresciuto quel valore.

Dettaglio della brake duct anteriore della Racing Point RP20 Photo by: Giorgio Piola Mercedes AMG F1 W10, cestello del freno anteriore Photo by: Giorgio Piola

In attesa che la FIA oggi si pronunci sulle contestate brake duct (la Renault ha presentato un reclamo contro la RP20 in tre GP: Stiria, Ungheria e Gran Bretagna, sostenendo che le prese d’aria della Racing Point sono identiche a quelle della freccia d’argento W10, mentre il regolamento impone che ogni Costruttore ne disponga in esclusiva), vi facciamo osservare che sulla Mercedes rosa c’è l’S-duct che, invece, sull’originale non si è mai visto.

Racing Point RP20: la sospensione anteriore è molto diversa da quella Mercedes W10 Photo by: Giorgio Piola

La Racin Point, come abbiamo già fatto notare su Motorsport.com, è molto diversa anche nella sospensione anteriore: se gli attacchi al porta mozzo sono Mercedes, le geometrie nel pozzetto del telaio sono rimaste fedeli agli schemi del team, non fosse altro per sfruttare al meglio l’assetto Rake che Andy Green usa da sempre e che a Brackley non hanno mai sposato nelle esasperazioni più spinte.

Racing Point RP20 con l'assetto Rake Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 con meno Rake della Racing Point Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Appare evidente, quindi, come le due monoposto definite copie, in realtà lavorino su mappe aerodinamiche sostanzialmente diverse. L’hardware della vettura è identico, ma il software è sostanzialmente diverso. Peccato che ci sia chi si ostini a non vedere…