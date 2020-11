Renault: provato il fondo tagliato per il 2021

Anche la Renault ha deciso di non perdere tempo nello sviluppo della monoposto 2021: la squadra di Enstone, infatti, ha fatto debuttare nella prima sessione di prove libere del GP del Bahrain il fondo tagliato secondo le norme che entreranno in vigore l’anno prossimo.

Il team del marchio francese ha introdotto il fondo senza slot e con il marciapiede tagliato di 175 mm davanti alle ruote posteriori a partire da 1800 mm di distanza dall’asse anteriore.

Gli uomini diretti da Marcin Budkowski ne hanno approfittato anche per provare le gomme Prototipo 2021 che la Pirelli ha messo a disposizione di tutte le squadre ad Al Sakhir potendo così avere una prima visione di quale sarà l’effettivo comportamento della R.S.20 nella configurazione (ancora parziale) del prossimo anno.

La Renault arriva dopo gli esperimenti già svolti da McLaren (addirittura a Spa-Francorchamps), Ferrari e Red Bull, mentre è curioso il fatto che il pilota prescelto per lo sviluppo di queste nuove soluzioni sia Daniel Ricciardo che è in partenza per la McLaren e non Esteben Ocon che, invece, resterà in squadra in attesa dell’arrivo di Fernando Alonso.