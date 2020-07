Renault: le novità tecniche crescono come... funghi

La presenza di un tecnico di esperienza come Pat Fry si comincia a sentire nel team Renault. Se Mattia Binotto sostiene che non ci fosse il tempo dopo il lockdown per sviluppare la Ferrari, a Enstone sono stati capaci di fare un lavoro molto interessante sulla R.S.20 che ambisce a inserirsi subito dietro ai tre top team, riprendendo quel ruolo da team ufficiale.

Contronto tra l'ala anteriore della Renault R.S.20 portata in Australia (nel tondo) e quella nuova in Austria Photo by: Giorgio Piola

Ieri vi avevamo mostrato la nuova ala anteriore, sopra il disegno di Giorgio Piola, che è caratterizzata da un orientamento aerodinamico che punta verso l'outwash dei flussi. Modificati i flap supplementari e sopratutto, la paratia laterale con una maggiore curvatura verso l'esterno e la comparsa di un gradino nel bordo di uscita che favorisce l'orientamento dei flussi oltre la ruota anteriore.

Anche il marciapiede all'esterno della bandella verticale è ora meno curvato e più pronunciato: in coda si osserva un piccolo deviatore di flusso.

Dettaglio del barge board della Renault R.S.20 dotata dei "funghetti" Photo by: Giorgio Piola

L'altra area di intervento sulla R.S.20 riguarda i barge board: si registra un'interessante inversione di tendenza con la comparsa di sei funghetti sul pavimento: si tratta di generatori di vortice che hanno la funzione di direzionare i flussi secondo dettami molto diversi da quelli osservati nei test invernali.

Sono apparsi anche tre pinnette davanti ai deviatori di flusso ai lati delle pance e dei vorticatori fra gli elementi verticali e le fiancate, segno che in galleria del vento si sta seguendo un nuovo filone di sviluppo alla ricerca del carico aerodinamico.

Dettaglio del fondo della Renault R.S.20 Photo by: Giorgio Piola

Sopra, si può notare la modifica al fondo della Renault con i soffiaggi che precedono i binari che sono una caratteristica di questa monoposto. L'ombra sull'asfalto evidenzia il disegno degli slot lungo il marciapiede.