Red Bull: scoperto un soffiaggio sotto l'ala anteriore

La Red Bull non ha rinunciato all’idea di rompere le uova nel paniere della Mercedes. Max Verstappen è stato l’unico pilota a interrompere l’egemonia delle frecce nere nella stagione 2020, ma l’olandese non ha avuto la monoposto per contrastare il passo nel mondiale di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Tanto a Monza che al Mugello è stato costretto al ritiro per problemi al motore Honda, ma la squadra di Milton Keynes non ha mai interrotto lo sviluppo della RB16. Sulla monoposto di Adrian Newey per il GP dell’Eifel al Nurburgring abbiamo scoperto una modifica inedita nell’ala anteriore, che potrebbe aprire un nuovo filone di ricerca aerodinamica.

Nella foto che vi proponiamo si può osservare il grande soffiaggio che si vede sotto alla paratia laterale dell’ala anteriore. Stiamo parlando di un’area molto sensibile della macchina. Finora abbiamo notato dei marciapiedi all’esterno della bandella di varie fogge e disegni per attivare dei vortici capaci di ridurre le turbolenze generate dalla gomma anteriore a contatto con l’asfalto.

La Red Bull, invece, fa un passo in avanti perché ha disegnato uno slot che risucchia il flusso sotto alla paratia e lo fa sfogare nella parte superiore per indirizzare un flusso d’aria più energizzato verso il bordo d’uscita della bandella curvata, in modo da orientarne l’andamento oltre la ruota anteriore.

Sarà interessante capire se questa soluzione farà scuola nel paddock: c’è chi la sta tenendo sotto osservazione da un po’. L’immagine ci evidenzia alcune sbeccature della realizzazione, segno che non si tratta di una trovata per la gara tedesca, ma di uno sviluppo che è già stato portato in pista.