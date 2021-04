Red Bull: nuova presa dei freni per migliorare il warm up

La Red Bull ha lavorato sulla presa dei freni anteriore in vista del GP del Portogallo. Nei box del circuito dell’Algarve è apparsa una novità che non è tanto finalizzata ad aumentare il raffreddamento dell’impianto frenante, quanto adattare la portata dei flussi con una funzione aerodinamica.

Per i tecnici della Brembo si tratta di un circuito di media severità per pinze e dischi (su sette staccate ce ne sono tre molto impegnative alla Curva 1, Curva 3 e Curva 5 che è la più critica), mentre è imperativo riuscire a mandare subito le gomme nella giusta finestra di funzionamento.

La Pirelli ha portato le tre mescole più dure (C1, C2, C3) della sua allocazione stagionale e per la Red Bull sarà fondamentare riuscire a mantenere il vantaggio sulla Mercedes nel warm up degli pneumatici che ha permesso a Max Verstappen di fare la differenza su Lewis Hamilton.

La parte superiore della presa d’aria è stata cambiata introducendo quattro feritoie contro le tre che erano state utilizzate a Imola (la soluzione vecchia è visibile nel tondo) e anche la forma è stata leggermente rivista per ridurre la resistenza all’avanzamento.

A Milton Keynes stanno esprimendo il massimo sforzo nel tentativo di portare Verstappen in testa alla classifica del mondiale piloti, dopo il successo nel GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Si noti, grazie al cestello parzialmente aperto, che la Red Bull sta optando per dischi in carbonio con la massima ventilazione con i sette fori: due orizzontali e cinque in diagonale.