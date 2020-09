Red Bull: il flap mobile è quasi piatto!

La Red Bull vuole stupire a Monza: la squadra di Milton Keynes si è presentata nel “tempio della velocità” con una configurazione aerodinamica particolarmente scarica al posteriore della RB16.

Red Bull Racing RB16, dettaglio dell'ala posteriore molto scarica di Monza Photo by: Giorgio Piola

È stato mantenuto il profilo principale di Spa, quello per l’asciutto a cucchiaio, mentre il flap mobile è una sorta di secondo elemento principale che un’incidenza davvero minima e una corda più corta per ridurre sia il carico aerodinamico che la resistenza all’avanzamento.

L’immagine di Giorgio Piola ci rivela il coraggio della Red Bull che conta di trovare la necessaria spinta verticale grazie al corpo vettura della RB16 che sfrutta l’assetto Rake per sollevare il retrotreno nel lento e abbassare la monoposto nel veloce in modo tale da avere la migliore penetrazione dell’aria.

Red Bull Racing RB 16, ecco il ricciolo apparso al diffusore posteriore Photo by: Giorgio Piola

Fra le novità di Monza c'è anche una modifica al diffusore posteriore che adotta una sorta di ricciolo nel bordo più esterno per modificare l'andamento della scia che sullo Stradale ha una funzione molto importante.

Sulla monoposto di Alexander Albon è ricomparso il muso con i piloni stretti che finora è stato bocciato dopo le prove libere nei GP in cui è stato provato: è il segno che lo staff di Adrian Newey non se la sente di accantonarlo, nella convinzione che possa dare dei vantaggi che, al momento, non si sono visti in pista.