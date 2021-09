Red Bull: convogliatore di flusso verso il taglio del fondo

La Red Bull conferma in Olanda la modifica al fondo che era stata introdotta in Belgio per il GP farsa. La squadra di Milton Keynes, infatti, propone anche a Zandvoort i due deviatori di flusso che sono stati montati in prossimità dello scalino a elle sul bordo esterno del marciapiede.

Il primo, che era già esistente prima della trasferta nelle Ardenne converge nel punto più esterno dello scalino, mentre il secondo, apparso per la prima volta a Spa, si trova poco più indietro e il suo apice corrisponde con la massima rientranza del taglio del fondo.

In pratica Dan Fallows, capo aerodinamico Red Bull, ha predisposto una sorta di convogliatore di flusso che indirizza il flusso nello slargo sul pavimento, onde energizzare la minigonna pneumatica che ha il colpito di sigillare il fondo all'asfalto con un incremento della downforce generata dal corpo vettura.

La squadra di Milton Keynes ha approntato le RB16B in versione da alto carico aerodinamico, ma anche nei Paesi Bassi disporrà di profili alari più scarichi della concorrenza nel tentativo di arginare la maggiore potenza della power unit Mercedes che, dalla gara di Silverstone in poi, sembra aver trovato una ventina di cavalli in più nella prima fase dell'accelerazione all'uscita dalle curve lente.

La Red Bull, per questo, ha inviato alla FIA una lettera chiedendo un chiarimento regolamentare sullo sfruttamento dell'intercooler e del plenum: nel polmone del motore, infatti, arriverebbe aria più fresca di quella concessa dai limiti regolamentari.