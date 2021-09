Red Bull: c'è un mini nolder sull'ala anteriore

Max Verstappen nella seconda sessione di prove libere non ha cercato la prestazione sul giro secco, perché la squadra di Milton Keynes ha lavorato in funzione della gara, dal momento che il pilota olandese sarà costretto a tentare una rimonta dal fondo dello schieramento avendo smarcato la quarta power unit che costa una penalizzazione.

Sulla RB16B di Max i tecnici diretti da Pierre Wache hanno deliberato una assetto aerodinamico piuttosto scarico per consentire al leader del mondiale piloti la possibilità di avere una buona velocità massima, utile a fare dei sorpassi per risalire la china.

Red Bull RB16B, dettaglio dell'ala posteriore di Sochi Photo by: Giorgio Piola

Se nel posteriore è stato usato un profilo principale a cucchiaio con un flap mobile a corda piuttosto larga, ma senza alcun nolder, per trovare un buon bilanciamento si è vista un’ala anteriore con profili piuttosto scarichi, ma nell’ultimo elemento si è osservata la comparsa nella porzione più esterna di un mini Gurney flap.

Si tratta di una piccola modifica che dovrebbe essere particolarmente utile con la pista bagnata, per assicurare a Vestappen un anteriore con un buon inserimento in curva. Il team di Milton Keynes non rinuncia a introdurre specifiche novità ad ogni GP, mentre la Mercedes ha fermato lo sviluppo della W12 dal GP di Gran Bretagna.