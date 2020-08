Racing Point con un'ala posteriore degna di Monte Carlo!

Guardate questa ala posteriore della Racing Point: è da massimo carico aerodinamico, come se si dovesse correre nel Principato di Monaco e non a Barcellona per il GP di Spagna.

L’immagine di Giorgio Piola testimonia qual è la scelta fatta dai tecnici diretti da Andy Green, riprendendo le soluzioni che si erano già viste all’Hungaroring, altro tracciato da massima spinta verticale.

L’orientamento delle squadre negli ultimi anni è stato di vestire le loro monoposto in Catalunya con profili da medio-alto carico, dovendo trovare il giusto compromesso fra la prima parte del tracciato spagnolo che offre dei curvoni veloci e il T3 molto guidato dove è necessario avere grip e trazione.

È interessante notare, però, come le RP20 si possano permettere delle ali significativamente più cariche di quelle di altre squadre (era così anche a Silverstone), segno che si possono permettere di “mangiare” un po’ di cavalli della power unit Mercedes, potendo contare su una potenza decisamente superiore alla concorrenza.

Non può passare inosservato l'enorme flap mobile caratterizzato da un nolder molto sporgente dal bordo di uscita del profilo mobile.

La Mercedes rosa, come è stata soprannominata la Racing Point, a Barcellona dovrebbe tornare a mostrare il suo vero potenziale, visto che a Silverstone i piloti hanno avuto dei problemi nella gestione della temperatura delle gomme. Problema che dovrebbero aver ovviato per l’appuntamento iberico.