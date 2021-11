Mercedes: perché si rompono i flap dell'ala anteriore?

Lewis Hamilton non ha potuto concludere la prima sessione di prove libere in pista: il pilota inglese ha accusato dei problemi all’ala anteriore e non ha brillato chiudendo il turno con un ritardo di oltre sette decimi dalla prestazione del leader Max Verstappen, indiscutibilmente il più veloce in Qatar.

L’epta-campione, infatti, ha dovuto fare i conti con un cedimento che faceva muovere gli ultimi due flap: dopo aver montato il primo treno di gomme soft è stato costretto a rientrare ai box. I meccanici hanno constatato che i due elementi dell’ala si muovevano di quasi un centimetro semplicemente spingendo con le dita.

I meccanici della Mercedes W12 sistemano l'ala anteriore di Hamilton Photo by: Giorgio Piola

Per rimandare Hamilton in pista al più presto i meccanici hanno provato un fissaggio di fortuna con un incollaggio, ma dopo pochi giri l’inglese è stato obbligato a fermarsi nuovamente perché lo stesso problema è emerso dall’altra parte, per cui la W12 non è più tornata in pista: i due pezzi sono stati smontati per permettere una riparazione definitiva.

Questa volta i meccanici di Brackley hanno costruito un "muro umano" per evitare che le riparazioni possero essere riprese dalle telecamere, prendendo le brutte abitudini di altri, mentre in passato la Mercedes è sempre stata d'esempio, tenendo i propria garage aperti.

Inoltre è lecito domandarsi come mai la Mercedes non si sia limitata a cambiare il muso rispedendo Hamilton in pista su un tracciato che nessuno conosce? La risposta è semplice: siccome i cordoli di Losail sono molto alti, i tecnici hanno preferito non rischiare di rompere un secondo esemplare dell'ala anteriore.

L'ala anteriore di Lewis Hamilton prima che si rompesse Photo by: Giorgio Piola