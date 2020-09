Mercedes: nuova l'ala anteriore sulla W11

La Ferrari ha cambiato il colore per il Gp di Toscana, ma non ha portato significative novità tecniche al Mugello sulla SF1000. La Mercedes, invece, continua a sfornare delle modifiche sulla freccia nera per adeguare la monoposto che sta calamitando l'attenzione del mondiale alle diverse piste del mondiale.

Mercedes AMG F1 W11, dettaglio del T-Wing Photo by: Giorgio Piola

I tecnici di James Allison hanno portato l'interessante T-wing ad ala di gabbiano utile ad aumentare il carico posteriore, mentre nell'anteriore ieri ha fatto il suo debutto una nuova ala anteriore. Gli aerodinamici Mercedes non hanno cambiato la filosofia aerodinamica, cercando però una maggiore efficienza.

Fedele al concetto dell'inwash, la squadra di Brackley ha cercato di aumentare il passaggio del flusso fra il muso stretto e la ruota anteriore. E' stato accorciato nella parte più interna l'ultimo flap. mentre è stato introdtto un nuovo inserto di carbonio che collega il profilo principale al primo flap aggiuntivo (freccia rossa).

C'è un evidente tentativo di governare il famigerato vortice Y-250 che condiziona l'andamento dei filetti nell'area delle barge board.