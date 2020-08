Mercedes: l’ala posteriore è piatta tanto è scarica

La Mercedes per il secondo appuntamento di Silverstone ha portato un’ala posteriore molto scarica che potrebbe essere usata nelle prove libere di domani e poi essere riposta nel box in attesa di essere rispolverata a Spa o Monza, vale a dire le piste dove serva la massima efficienza aerodinamica e la minima resistenza all’avanzamento.

Il profilo principale è praticamente piatto per cui è stato sollevato rispetto al solito, visto che anche il flap mobile è di bassa incidenza. Nella parte centrale si osserva una V piuttosto accentuata che serve ad aumentare l’efficienza.

Le paratie laterali sono standard, mentre il supporto centrale è mono-pilone proprio come nel GP di Gran Bretagna. Nel team di Brackley, quindi, sviluppano la W11 come se non avessero un vantaggio che sembra incolmabile per tutti gli inseguitori.