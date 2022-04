F1 tecnica | McLaren: i miracoli del packaging e il push posteriore

La McLaren è una delle grandi delusioni di questo avvio di stagione di F1: la MCL36 dopo i test di Barcellona sembrava una delle monoposto più a posto nel combattere il porpoising, mentre sia nei test che poi nella gara di apertura del mondiale in Bahrain, ha mostrato delle carenze tecniche non solo nell'impainto frenante anteriore che hanno fatto scivolare la vettura in coda alla griglia.

La vettura curata da James Key che adotta la power unit Mercedes M13 E Performance ha colpito per alcune scelte di progetto che sono andate in una direzione diversa dalle altre monoposto. La sospensione anteriore pull rod e quella posteriore a schema push rod ne sono una chiara testimonianza.

McLaren MCL36, dettaglio tecnico del retrotreno con il packaging del motore e la sospensione push rod Photo by: Giorgio Piola

L’immagine di Giorgio Piola ci mostra il retrotreno nudo della MCL36 che mette in evidenza alcune scelte fatte dalla squadra di Woking, come il sistema di raffreddamento della power unit che è stato diviso fra i radiatori e l’intercooler collocato nelle pance e i pacchi radianti che sono stati installati sopra al 6 cilindri della Stella.

La freccia bianca mette in evidenza l’accurato lavoro che è stato fatto nel packaging della power unit, cercando di raccogliere le canalizzazioni in un sistema integrato che testimonia lo studio attento della collocazione di ciascun particolare.

L’inquadratura ci permette di osservare anche la sospensione posteriore con il puntone del push rod molto inclinato in avanti che s’infulcra al bilanciere posto fra motore e cambio come tutti i cinematismi interni che, ovviamente, non si vedono. Il triangolo superiore è piuttosto stretto, mentre quello inferiore è molto più aperto e il semi asse non è carenato come hanno scelto di fare molto altre squadre.

McLaren MCL36: ecco le ali anteriori per ora uguali a quelle di Sakhir Photo by: Uncredited

Per la pista di Jeddah non sono state cambiate, per ora, le ali rispetto a quelle viste in Bahrain.