McLaren: due profili in più nel barge board

La McLaren non ha brillato nella prima sessione di prove libere della gara di casa, ma a Woking sono ottimisti sulla competitività della MCL35. I tecnici diretti da James Key hanno portato un pacchetto di novità aerodinamiche a Silverstone nella speranza di tornare a marcare punti importanti, dopo gli appena due conquistati in Ungheria da Carlos Sainz.

Ovviamente al posteriore non è sfuggita l’ala da basso carico aerodinamico che è facilmente riconoscibile per il profilo principale caratterizzato dalla forma a cucchiaio, mentre in precedenza era lineare.

Ma la novità principale si osserva nei barge board che sono stati modificati con l’aggiunta di due profili d’ala con il bordo d’uscita piegato verso l’alto che si vanno a congiungere con il boomerang superiore.

Questa soluzione è stata provata da Lando Norris che ha effettuato anche delle prove aerodinamiche con la vernice flo viz per verificare che i dati di galleria del vento e del CFD combaciassero con quelli raccolti in pista. Carlos Sainz, invece, ha girato con una configurazione più standard.