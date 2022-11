F1 tecnica | La Mercedes ha già provato un fondo per il 2023

La Mercedes sta esprimendo il massimo sforzo nel tentativo di vincere almeno un Gran Premio con la W13 e continua a portare aggiornamenti sebbene sembrasse che l’ultimo pacchetto di novità si dovesse fermare ad Austin, quando era apparsa la nuova ala anteriore poi bocciata negli Usa e modificata in Messico e un diverso fondo di disegno cambiato nel bordo d’uscita laterale del marciapiede.

Dettaglio della nuova ala anteriore della Mercedes corretta per il GP del Messico senza i convogliatori di flusso Photo by: Giorgio Piola

Anche a Città del Messico la Stella ha insistito sullo sviluppo della freccia d’argento introducendo una serie di flap anteriori per cercare il miglior compromesso fra l’esigenza di trovare il carico verticale per compensare l’aria molto rarefatta e la necessità di puntare a velocità massime che permettessero alle W13 di rivaleggiare per il successo con la Red Bull.

Abbiamo visto elementi che sono stati tagliati visibilmente in riferimento alla scritta dello sponsor Petronas nella speranza di ridurre l’eccessiva resistenza all’avanzamento.

L'ala anteriore della Mercedes W13 con il flap a corda più lunga Photo by: Giorgio Piola Il flap tagliato della Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Nemmeno su un circuito atipico come quello atzeco la Mercedes ha trovato la sua giornata di gloria, tanto più che una volta tanto il “paracadute” che si porta dietro la W13 come un freno aerodinamico, avrebbe potuto essere una risorsa anziché produrre il solito drag nocivo.

Qualcuno ha insinuato dei dubbi chiedendo a Mattia Binotto se in questo 2022 non sia proprio la Mercedes a spendere troppo rispetto al budget cap…

“Non so rispondere e non voglio avere dubbi. Questo lavoro deve essere lasciato alla FIA, quello che auspico è che non bisogni attendere ottobre 2023 per certificare il 2022. Io mi auguro che con un secondo anno di budget cap ci siamo tarati per fare le cose corrette e tocca alla FIA certificarle”.

Nel paddock, dunque, si vuole far scendere la pressione delle ultime settimane, ma il fatto che si sia messa la sordina alle polemiche, non significa che si sta lavorando seriamente pensando alla monoposto del prossimo anno.

La Mercedes nel comunicato ufficiale diffuso dalla FIA al venerdì aveva incluso fra le novità messicane delle modifiche al marciapiede del fondo con alcuni esperimenti pensati in funzione del 2023. Le soluzioni sono state montate solo per un run nella FP1 sulla W13 che è stata affidata al tester Nyck de Vries e non sono mai state affidate ai piloti ufficiali, Lewis Hamilton e George Russell.

Mercedes W13, dettaglio del fondo sperimentale 2023 provato da de Vries Photo by: Giorgio Piola Mercedes W13: ecco lil gomito del canale Venturi 2022 Photo by: Giorgio Piola

Giorgio Piola è riuscito a cogliere il pacchetto 2023 affidato al pilota frisone: il grande deflettore esterno che si osserva davanti ai canali Venturi è stato spostato leggermente più all’interno per permettere un gomito più spiovente del tunnel più esterno, segno che l’approccio del progetto sarà molto diverso da quello della W13.

Mercedes W13, dettaglio del fondo con le modifiche 2023 Photo by: Giorgio Piola Dettaglio del fondo Mercedes W13 in versione 2022 Photo by: Giorgio Piola

Avendo modificato l’andamento dei flussi nelle bocche dei canali Venturi è stato necessario rivedere anche l’andamento dei flussi a centro fondo dove ci sono gli sfoghi d’aria: non deve sorprendere se si è notata la comparsa di mini flap svergolati che stanno andando nella direzione in cui ha lavorato la Red Bull sulla RB18, lasciando intendere che l’hardware della futura freccia d’argento potrebbe orientarsi verso le pance spioventi, rinunciando al concetto delle mini pance che non ha dato i risultati che a Brackley si aspettavano.