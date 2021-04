La Ferrari prosegue lo sviluppo della SF21: a Imola ha debuttato il fondo con il bordo d’uscita a Z che era atteso in Portogallo, ma che, invece, è stato anticipato in Emilia Romagna nello scorso appuntamento, sfruttando la vicinanza dell’Enzo e Dino Ferrari a casa, mentre in Algarve dovrebbe fare la sua prima uscita un cape del muso di disegno diverso.

La modifica studiata dagli aerodinamici diretti da David Sanchez è finalizzata a bilanciare la monoposto orientando in modo diverso i flussi verso i bargeboard e il fondo, dopo che si è cercato l’aumento di carico nel retrotreno con il fondo apparso in Riva al Santerno.

La squadra del Cavallino è sodisfatta per il fatto che la monoposto di quest’anno reagisce molto bene alle modifiche a differenza della SF1000 della scorsa stagione che era piuttosto “sorda” alle novità.

La modifica al muso che coinvolge il cape si riconosce dal diverso taglio nella parte finale del mantello con il pavimento che assume una forma a L, facilmente confrontabile con la versione precedente, sotto, che aveva un marciapiede più stretto nella sezione finale.

Ferrari SF21, dettaglio del muso di Imola Photo by: Giorgio Piola

La soluzione verrà provata domani sulla monoposto di Carlos Sainz: è molto probabile che nelle prove libere si effettuino dei test comparativi per valutare l’impatto della novità.