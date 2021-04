Ferrari: Sainz ha provato un fondo con lo scalino sulla SF21

La Ferrari una sorpresa l’ha tirata fuori: nella prima sessione di prove libere del GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna Carlos Sainz è stato incaricato di provare un fondo leggermente modificato rispetto a quello di Charles Leclerc che era in versione standard.

Lo spagnolo, infatti, disponeva di un fondo che rinuncia a una parte di superficie concessa dal regolamento per avere un taglio che non sia diagonale, ma rettangolare. Sembra che questa configurazione permetta di riprodurre in modo molto più efficiente la “minigonna pneumatica” che serve a sigillare il marciapiede all’asfalto, incrementando sensibilmente la downforce.

Davanti allo scalino c’è un deviatore di flusso diagonale più grande dei tre generatori di vortice che avevamo visto a Sakhir. La SF21 ha dato la sensazione di gradire la pista di Imola e dopo aver fatto la prova comparativa fra le due soluzioni non è detto che anche la Rossa di Leclerc venga aggiornata come quella di Sainz.

Con una McLaren che fatica a mandare in temperatura le gomme, la Ferrari sembra nella condizione di poter ambire all’Enzo e Dino Ferrari al ruolo di terza forza dietro a Mercedes e Red Bull.