F1 | Ferrari: modificato il supporto degli specchietti

Piccoli aggiustamenti per la Ferrari a Baku: la squadra del Cavallino ha introdotto nel GP dell’Azerbaijan diversi attacchi degli specchietti.

Non è stato modificato quello corto arcuato che si alza dalla parte esterna della pancia, bensì ci riferiamo a quello lungo che si attaccava al telaio nel bordo esterno della scocca, mentre adesso il punto di ancoraggio è stato spostato verso l’abitacolo.

Ferrari F1-75: confronto fra gli attacchi degli specchietti nuovi e vecchie (nel tondo) Photo by: Giorgio Piola

Il motivo è facilmente intuibile, dal momento che l’attacco del retrovisore entra a far parte di un vero e proprio deviatore di flusso che ha il compito aggiuntivo di indirizzare l’aria secondo i valori di chi ha studiato lo sviluppo di questa soluzione in galleria del vento.

Ferrari F1-75: il vecchio supporto degli specchietti che si attaccava alla parte esterna della scocca Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Se in precedenza il supporto dello specchietto era solo un valido convogliatore di flusso utile a far scendere l’aria nello scavo delle pance per creare quel carico aggiuntivo che la F1-75 è in grado di generare con queste forme che hanno caratterizzato la rossa, ora è in grado di agire anche nell’area dell’abitacolo dove un po’ tutte le squadre hanno cercato di sistemare bavette verticali o generatori di vortice in aree che il regolamento non ha vietato.

Ferrari F1-75: si notano i supporti dei retrovisori che erano convogliatori di flusso verso lo scavo delle pance Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Questo è un esempio di micro-aerodinamica che ci dimostra l’attenzione con la quale i tecnici del Cavallino cercano di sviluppare la Ferrari per mantenere quella supremazia tecnica sulla Red Bull che la F1-75 sembra aver raggiunto dal GP di Barcellona in poi.

La Ferrari per Baku ha scelto un'ala posteriore da basso carico con il profilo principale a cucchiaio e il flap mobile dotato di un vistoso nolder nella parte centrale.

Ferrari F1-75, dettaglio dell'ala posteriore Photo by: Giorgio Piola