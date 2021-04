Anche la Ferrari sta facendo degli esperimenti sulla SF21: a Portimao la squadra del Cavallino ha portato un’evoluzione del fondo visto a Imola ed è stato montato sulla Rossa di Charles Leclerc.

E a giudicare dalla prestazione del monegasco, che nella prima sessione di libere è arrivato a poco più di due decimi dalla vetta e si è messo alle spalle la Mercedes di Lewis Hamilton, si ha la sensazione che la soluzioni funzioni, come tutto quello che i tecnici di Maranello hanno portato in pista quest’anno.

La novità la si osserva sul fondo nel bordo d’uscita davanti alla ruota posteriore: sulla SF21 del monegasco, infatti, si vedono ben sei piccoli deviatori di flusso molto più corti dei tre montati nello stesso punto sulla macchina di Carlos Sainz, sotto.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, dettaglio del fondo Photo by: Giorgio Piola

Il lavoro in galleria del vento procede nel tentativo di recuperare il carico aerodinamico perduto a causa del taglio del marciapiede e le indicazioni sono positive. La Ferrari gioca d’anticipo: a Imola ha portato la prima versione del fondo che avrebbe dovuto debuttare in Portogallo, mentre in Algarve ha anticipato una soluzione che debutterà solo a Barcellona.

Gli uomini del Cavallino sono riusciti ad approntare solo un fondo aggiornato, per cui non verrà utilizzato nel weekend per non fare favoritismi fra i piloti, ma si vedrà in Spagna.