F1 tecnica | Aston Martin scarica l'ala, altri tagliano solo il flap

La pista di Spa Francorchamps è molto veloce, ma alterna due tratti (il primo e terzo) che richiedono soluzioni aerodinamiche molto scariche, mentre la parte centrale, più guidata, necessita di più carico. Trovare il giusto compromesso permette di sfruttare il massimo potenziale delle monoposto.

Il lavoro dei team è vincolato dal budget cap per cui è più facile vedere degli adattamenti di soluzioni già viste alle caratteristiche del tracciato, più che realizzazioni completamente nuove.

Haas VF-22, dettaglio del flap mobile tagliato Photo by: Uncredited

È il caso di Haas, Alfa Romeo e McLaren che hanno deciso di intervenire sul flap mobile dell’ala posteriore per ridurre la resistenza all’avanzamento e cercare alte velocità massime in rettilineo. Le due squadre clienti della Ferrari sono convenute verso soluzioni molto simili: sulla VF-22, infatti, è stata tagliata una porzione del flap mobile nel bordo d’uscita, riducendo sensibilmente la corda di questo elemento.

Alfa Romeo C42, dettaglio dell'ala posteriore posteriore di Spa con il flap scavato Photo by: Giorgio Piola

Sull’Alfa Romeo C42, lo scavo riguarda solo le due porzioni centrali dell’ala mobile, perché nella sezione centrale è stata mantenuta la corda solita per non costringere i tecnici di Hinwil a rivedere il doppio comando del DRS.

Dettaglio dell'ala posteriore della McLaren MCL36 Photo by: Giorgio Piola

La McLaren ha percorso la strada dell’Alfa Romeo scegliendo un flap mobile con due vistose arcuature nel bordo d’uscita: il team di Woking ha fatto una prova comparativa nel primo turno di prove libere con la soluzione tradizionale per valutare quale sia la perdita di carico in relazione con l’incremento delle velocità per poi deliberare la soluzione migliore.

Ma non c’è dubbio che la realizzazione più interessante è quella che è stata proposta brevemente a Spa-Francorchamps sull’Aston Martin di Sebastian Vettel, mentre Lance Stroll disponeva di un’ala posteriore in configurazione standard.

Aston Martin AMR22, dettaglio dell'ala posteriore sperimentale per Monza: è una realizzazione molto scarica Photo by: Giorgio Piola

Gli aerodinamici capitanati dall’ex Red Bull, Dan Fallows hanno proposto un profilo principale con un cucchiaio nella parte centrale e un andamento ad ala di gabbiano verso le paratie laterali.

Il flap mobile arcuato anch’esso nella porzione centrale ha un’incidenza minima e il carico viene assicurato da un vistoso nolder nel bordo d’uscita che lavora solo alle basse velocità e che poi viene letteralmente scavalcato dai flussi quando la monoposto si lancia nei rettilinei. Non è una soluzione che è stata pensata per il Belgio, ma si è trattato di un anticipo di quello che vedremo a Monza in occasione del GP d'Italia.