F1 Tecnica | Aston Martin AMR22: alla ricerca del... doppio fondo

Lawrence Stroll lo ha detto chiaro: il suo piano per vincere il mondiale di F1 è quinquennale. Il titolare canadese è consapevole che la AMR22 non sarà una macchina competitiva fra le monoposto a effetto suolo e Tom McCullough, ingegnere responsabile delle prestazioni, si è premurato di dire che la “verdona” cambierà fisionomia molto presto.

Quanto meno la squadra di Silverstone ha mostrato una vettura che domani sarà in pista per uno shakedown, mescolando dei rendering (gli ingegneri si sono “dimenticati” il puntone della sospensione anteriore del lato destro!) a fotografie della AMR22 che sarà la prima della nuova era a girare.

Aston Martin AMR22: il rendering senza il puntone della sospensione anteriore destra Photo by: Aston Martin Racing

Aston Martin AMR22: è sovrappeso?

La prima impressione è che la Aston Martin rientri nella categoria delle F1 che faranno fatica a raggiungere il peso minimo di 795 kg. Guardando il rendering dall’alto si vede che il triangolo superiore della sospensione anteriore è molto orientato in avanti, segno che i tecnici diretti da Andy Green hanno preferito tenere una certa distanza della ruota dalle bocche dei radiatori.

Sembra che abbiano puntato su una vettura con un interasse lungo, vicino ai 3.600 mm di limite massimo, anche se il motore è montato piuttosto indietro rispetto all'abitacolo e il cambio Mercedes dovrebbe essere relativamente corto per sfruttare al massimo il concetto del... doppio fondo sotto alle fiancate.

Aston Martin AMR22: pance giunoniche

Sopra la F1 2022 con le pance corte e sotto quella a doppio fondo come la Aston Martin AMR22 Photo by: Giorgio Piola

La AMR22 colpisce per la sue veste giunonica: rispetto alle pance della Haas VF-22, quelle dell’Aston Martin sono molto grandi: alte, larghe e terribilmente lunghe sopra ai due condotti che servono a generare la downforce dell’effetto suolo: l'idea è di generare un passaggio d'aria fra i tunnel Venturi e le pance.

Aston Martin AMR22: le branchie del raffreddamento

Dettaglio della Aston Martin AMR22 che mostra gli sfoghi d'aria sulle pance e il doppio fondo Photo by: Aston Martin Racing

La vettura evidenzia la presenza di ben quindici branchie sulle pance che sembrano “copiare” la forma dei radiatori, molto lunghi e in posizione più orizzontale rispetto alla soluzione dell’anno scorso. Ma questa è un’area destinata a cambiare, proprio come le bocche dell’impianto di raffreddamento che sono quadrate e molto piccole. In realtà all’esterno di ciascuna di esse c’è una cover in carbonio che lascia intendere che la presa sarà cambiata in funzione delle caratteristiche dei tracciati e del caldo.

Aston Martin AMR22: ala di gabbiano

Aston Martin Racing AMR22: l'alettone anteriore ad ala di gabbiano Photo by: Aston Martin Racing

Se guardiamo l’Aston Martin dal davanti osserviamo un’ala anteriore che si discosta molto dal concetto della show car FIA e FOM: il muso, piuttosto corto e scavato sotto, non arriva al profilo principale che ha una leggera forma ad ala di gabbiano, ma si ancora al secondo elemento che assolve alla funzione portante. I due profili supplementari sono di corda più corta e l’ultimo, quello regolabile ha una forma che favorisce l’andamento dei flussi out-wash fra la paratia e la gomma anteriore e poi riprende il concetto dell’ala di gabbiano, cercando spigolosità che possano generare dei vortici.

Aston Martin AMR22: push anteriore

Dettaglio della Aston Martin AMR22 Photo by: Aston Martin Racing

La sospensione anteriore mantiene lo schema push rod con il puntone che si infulcra alla scocca nel punto più alto dove si osserva il vanity panel. Il triangolo superiore è preceduto dal braccio dello sterzo e i due elementi visti dal davanti generano un soffiaggio: i bracci hanno anche una funzione aerodinamica per separare i flussi destinati ai canali Venturi da quelli necessari al raffreddamento.

La presa dei freni, non avendo più i condotti per alimentare il soffiaggio in uscita dai cerchi (ora vietato), è divisa solo in tre porzioni. Le ruote BBS sono quelle mono fornitura con i copri-cerchi omologati.

Aston Martin AMR22: linea di cintura alta

Andrew Green, Direttore Tecnico, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin, Tom McCullough, Performance Director di Aston Martin, Jessica Hawkins e Nico Hulkenberg, pilota di riserva, Aston Martin Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Delle pance abbiamo detto: si prolungano fino alla sospensione posteriore con uno sfogo minimo dell’aria calda in coda sotto allo scarico unico centrale. La linea di cintura delle fiancate è molto alta, ma c’è la volontà di creare uno svaso inferiore utile a creare una sorta di secondo condotto, come se si cercasse un doppio fondo sopra ai condotti Venturi.

Gli aerodinamici Aston Martin hanno cercato la massima efficienza nella zona dell’abitacolo: dietro all’attacco dell’Halo al telaio potrebbero apparire altri sfoghi dell’aria calda per ridurre le branchie sulle pance.

Aston Martin AMR22: airbox Mercedes

Aston Martin AMR22: l'airbox è tipico dei motori Mercedes Photo by: Aston Martin Racing

L’airbox del motore è quello tipico Mercedes con le tre prese d’aria che alla parte centrale triangolare aggiungono le due orecchie ai lati, mentre molta cura è stata prestata nel cofano motore che copia le forme della meccanica: non manca la vistosa gobba dovuta al plenum del motore Mercedes che sporge ancora dalla fisionomia pulita dell’airbox.

Aston Martin AMR22: pull dietro

Aston Martin AMR22: sospensione posteriore a schema pull rod Photo by: Aston Martin Racing

La sospensione posteriore è pull rod con un triangolo inferiore molto aperto e inclinato verso l’anteriore (a favore dell’anti-squat) e quello superiore molto stretto.

L’ala posteriore è sorretta dai due classici piloni a collo di cigno: il profilo principale ha la sezione centrale con il bordo d’entrata rialzato e con un andamento a cucchiaio. Sulla “verdona” c’è già il comando del DRS che sulla Haas non era stato montato, mentre il flap mobile è più lineare.

Aston Martin AMR22: diverse ali

Aston Martin AMR22: il rendering del retrotreno Photo by: Aston Martin Racing

La beam-wing nei rendering è stata mostrata con un profilo biplano, mentre sulla macchina presentata a Gayton, nell’headquarter Aston Martin, c’era un solo profilo. Vedremo dalle immagini che saranno scattate domani a Silverstone qual è l’orientamento dei tecnici.

Le paratie laterali quasi nel bordo d’uscita mostrano un lungo soffiaggio, mentre poco si può dire del diffusore (di forma squadrata e non tondeggiante come quello della show car) perché non ci sono immagini eloquenti.

Haas e Aston Martin rappresentano le due diverse filosofie con cui si possono interpretare le regole 2022. La AMR22 punta al doppio fondo, soluzione sulla quale ci sono molti dubbi. Ma il giudizio spetterà alla pista…