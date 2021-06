Alpine: nuova ala anteriore con meno resistenza

L’Alpine introduce a Baku quello che dovrebbe essere l’ultimo pacchetto di novità tecniche, prima che lo staff di Enstone si dedichi esclusivamente alla monoposto 2022. La A521 non ha tratto indicazioni troppo positive dal GP di Monaco, ma la speranza è di fare meglio sul circuito cittadino azero dove è richiesto un carico aerodinamico medio-basso.

È vero che il tracciato ha tratti lenti dove si esaltano le qualità del telaio e della trazione, ma i tecnici devono poi trovare un buon compromesso con il rettilineo di 2,2 km che è il più lungo dell’intero mondiale, nel quale i motori stanno a full gas per oltre 26 secondi!

I consumi di carburante sono molto alti per cui è fondamentale disporre di una monoposto con una buona efficienza aerodinamica che permetta di ridurre il drag, ragione per cui i tecnici capeggiati da Pat Fry hanno lavorato sulle ali per limitare la resistenza all’avanzamento.

Nell’anteriore è stato tagliato l’ultimo flap dell’ala riducendone la corda e proponendo una soluzione arcuata, mentre nella parte più interna il penultimo elemento è cambiato nella piega verso il basso con la parte quasi verticale che è molto più corta.

Non solo, ma anche il primo flap aggiuntivo è di disegno completamente nuovo con una corda più corta e una minore incidenza, ma quello che si nota più facilmente è l’andamento arcuato nella curva verso il basso, mentre in precedenza c’era una maggiore spigolosità nel vertice alto.

Nel posteriore, invece, è stata scelta un’ala con il profilo principale piatto, mentre il flap mobile è caratterizzato da due piccole zone arcuate in prossimità delle paratie laterali, proprio per limitare la resistenza aerodinamica. Anche le paratie laterali sono state riviste per lo stesso identico motivo.