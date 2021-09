Alpine: ecco l'ala posteriore a corda molto corta

L’Alpine dopo la vittoria di Esteban Ocon in Ungheria sta confermando un rendimento utile a conservare il quinto posto nel mondiale Costruttori nella battaglia con l’AlphaTauri che segue a soli 6 punti di distanza.

La squadra di Enstone non deve perdere un colpo, perché il bottino di Faenza è sostanzialmente costituito dai punti che vengono portati da Pierre Gasly, mentre l’Alpine può fare affidamento su due piloti capaci di raccogliere risultati interessanti.

A Monza la A521 si presenta nella veste aerodinamica da minimo carico: sullo stradale la downforce con meno dell’efficienza, per cui tutti i team hanno lavorato per ridurre al massimo la resistenza all’avanzamento nella speranza di incrementare le velocità massime.

L’immagine di Giorgio Piola ci mostra l’ala posteriore dell’Alpine colta dall’alto: è possibile osservare quanto sia corta la corda del profilo principale e quanto il flap mobile sia con poca incidenza. Non sarà sfuggito che il bordo d’entrata del main plane è rialzato per cui il profilo lavora solo alle velocità più basse, vale a dire nelle chicane, mentre il flusso tende a scavalcare il cucchiaio durante i rettilinei.

Per avere una buona percorrenza nei transitori, invece, le paratie laterali non sono piatte, come è solita fare la Red Bull: l’Alpine, infatti, ha mantenuto le frange verticali.