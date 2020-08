Alfa Romeo: si rivedono i piloni più grandi sulla C39

L’Alfa Romeo ripropone nel GP di Spagna una soluzione che era stata sperimentata nei test invernali e poi non si era più vista: al posteriore, infatti, la C39 mostra un’ala da medio carico che è caratterizzata dai due piloni di sostegno più distanziati e con una corda particolarmente lunga.

Non solo ma il “collo di cigno” è parecchio più alto di quello standard per cui i tecnici aerodinamici di Hinwil cercano di sfruttare il comando dell’ala mobile non solo di supporto al comando del DRS, ma anche come elemento aerodinamico che separa i flussi incanalati dai piloti nella parte centrale dell’ala che di solito è parzialmente coperta da dall’airbox del motore.

Niente che non si sia già visto sulla C39, ma finalmente arriva l’uso in pista di una soluzione che è rimasta nei cassetti per un po’ che a Barcellona si adatta perfettamente. Stupisce l'incidenza del flap mobile che è una sorta di muro a 90 gradi...