F1 | Teatrino Hamilton - Alonso in conferenza stampa

Siparietto in conferenza stampa. A Lewis Hamilton viene chiesto di commentare il traguardo dei 300 Gran Premi, che taglierà domenica al Paul Ricard, e come da tradizione il sette volte campione del mondo risponde seguendo il protocollo che sfodera in queste occasioni:

“Ah, si? Non lo sapevo, e davvero per me non fa nessuna differenza”. Sembra tanto una messa in scena, ma poi parlando con persone vicine a Hamilton, sono tutte pronte a giurare che Lewis non sia davvero interessato ai numeri e alle statistiche e tra tutte sicuramente non quelle che riguardano il numero di Gran Premi disputati.

Hamilton ha però risposto su quali consigli darebbe oggi al Lewis che nel 2007 affrontò la sua prima stagione in Formula 1.

“Avrei bisogno di molto tempo – ha commentato – ma partirei dal dirgli ‘goditi il tuo tempo’. Quando sei giovane hai sempre l'impressione di avere davanti a te tutto il tempo del mondo, ma non è così. Il tempo è prezioso, quindi bisogna saperlo sfruttare al meglio. E indubbiamente non potrei fare a meno di dirgli ‘non stressarti troppo!’”.

La parte più interessante è però stata quella relativa a Fernando Alonso (presente in conferenza stampa) che Hamilton ha indicato come l’avversario più forte che ha dovuto affrontare nel corso della sua carriera.

“Non è facile rispondere a questa domanda – ha commentato Lewis – perché ogni volta che incontri un avversario sei in un momento diverso della tua vita e della tua carriera. Posso però dire quanto è stato difficile essere di fianco a Fernando quando avevo 22 anni. Ero giovane, soprattutto mentalmente, e iniziai a capire subito quanto fosse dura andare contro un grande come Fernando. Sul passo è il più duro che abbia mai incontrato, abbiamo avuto delle belle battaglie e sinceramente vorrei che ce ne fossero ancora di più, quindi speriamo che continui a correre!”.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, con la sua ragazza Andrea Schlager Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Chiamato in causa, anche Alonso ha detto la sua: “Congratulazioni per i 300 Gran Premi! Lewis aveva già un grande talento nel 2007, e oggi al talento ha unito l’esperienza. È stato ed è un pilota eccezionale, una leggenda del nostro sport, ed è stato un piacere condividere tutto questo tempo in pista con lui. Quando mosse i primi passi nessuno pensava che Lewis sarebbe stato in grado di vincere sette titoli come Michael Schumacher. Il suo viaggio è stato fantastico, soprattutto con la squadra che hanno costruito e perfezionato anno dopo anno in Mercedes”.