Team principal riuniti per decidere l'annullamento del GP

Alla mezzanotte di Melbourne i team principal di Formula 1 si sono ritrovati per un meeting straordinario, tuttora in corso. Una riunione resasi indispensabile dopo la decisione forzata della McLaren di ritirarsi dal Gran Premio d’Australia a causa della positività al test Coronavirus di un suo tecnico.

L’evento di Albert Park sembra ormai compromesso, ma le cattive notizie molto probabilmente non si limiteranno alla cancellazione del Gran Premio d’Australia.

La McLaren sarà costretta a mettere in quarantena tutta la squadra a causa del rischio contagio, e per il team inglese diventa così impossibile essere in pista anche nel Gran Premio del Bahrain, seconda tappa del calendario 2020 in programma tra una settimana.

L’ipotesi più quotata alla vigilia del meeting era quella di una doppia cancellazione (Australia e Bahrain) che finirà col coinvolgere anche il Gran Premio del Vietnam. Di fatto il calendario dovrebbe scivolare alla tappa di Zandvoort del prossimo 3 maggio.

Andrew Westacott, responsabile dell'Australian Grand Prix Corporation ha confermato (tramite una dichiarazione ufficiale) le informazioni arrivate dal ministro della salute dello stato di Victoria.

Negli ultimi due giorni sono state sottoposte a test Coronavirus otto membri del paddock di Formula 1, sette dei quali hanno restituito un risultato negativo.

Un’ottava persona, membro del team McLaren, è risultata positiva e da qui la decisione della squadra di ritirarsi dal Gran Premio d’Australia. Resta ancora in sospeso il test di un ulteriore paziente, che ha manifestato sintomi influenzali nell’area del Gran Premio ma non appartenente a nessun team di Formula 1, FIA o fornitori.

Westacott, presente alla riunione indetta dai team principal, valuterà insieme alla FIA ed al Dipartimento della salute dello stato di Victoria le decisioni da prendere, ma le conclusioni sembrano di fatto già scritte.