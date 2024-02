F1 | Takuma Sato entra in Honda come nuovo consulente esecutivo

Il legame di Takuma Sato con la Honda risale a oltre vent'anni fa, ma nel corso degli anni si è rafforzato anche grazie al rapporto in Formula 1 con il marchio giapponese e ai successi ottenuti in IndyCar, spinto proprio da un motore della casa nipponica.

Quest'anno Sato parteciperà nuovamente alla Indy500, competizione già vinta nel 2017 e nel 2020, con il Rahal Letterman Lanigan Racing alla ricerca della terza vittoria nell'evento.

Tuttavia, a partire da questa stagione il legame con il marchio nipponico sarà ancora più stretto, dato che Sato è stato assunto come consulente esecutivo in Honda Racing Corporation, il braccio sportivo globale del costruttore e fornitore di Power Unit in Formula 1. La casa giapponese è infatti tornata in Formula 1 nel 2015 con Honda, con il primo mondiale giunto poi nel 2021 grazie alla conquista del titolo piloti con Max Verstappen. Nonostante l'annuncio dell'addio, di fatto Honda è ancora in qualche modo presente nella massima competizione a ruote scoperte, ma farà il suo ritorno in veste ufficiale nel 2026, quando fornirà le Power Unit di nuova generazione ad Aston Martin.

Takuma Sato, Honda Racing School Suzuka Principal Photo by: Motorsport.com / Japan

Sato è stato a lungo coinvolto in programmi realizzati da Honda per supportare giovani piloti del proprio Paese, come Honda Racing School e il progetto Formula Dream, da cui sono usciti nomi quali Yuki Tsunoda e Ayumu Iwasa.

Sato fornirà consulenza e supporto nella formulazione delle strategie di sviluppo dei piloti e dei programmi che Honda perseguirà all'interno e all'esterno del Giappone, dei piani di iscrizione alle gare e della struttura operativa per le attività di gara. Da questo punto di vista, la sua nomina rispecchia quanto fatto da Toyota con gli ex piloti di F1 Kazuki Nakajima e Kamui Kobayashi, i quali hanno entrambi ottenuto ruoli dirigenziali. Inoltre, Kobayashi ha a lungo avuto un ruolo centrale nel progetto WEC della casa nipponica.

Sato avrà però anche un ruolo attivo nell'ambito marketing, in quanto HRC "sfrutterà l'esperienza e le conoscenze di Sato come pilota di livello mondiale e si impegnerà a migliorare ulteriormente l'immagine del marchio HRC". HRC è al momento attiva in numerosi campionati, tra cui MotoGP, IndyCar e Formula 1, dove dal 2026 avvierà una collaborazione con Aston Martin.

Gran Premio del Giappone 2002.Suzuka, Giappone. 11-13 ottobre 2002.Takuma Sato (Jordan EJ12 Honda) seguito da Jarno Trulli (Renault R202) Photo by: Motorsport Images

Curiosamente, Sato in realtà ha già guidato per il team con base a Silverstone, nel 2002, quando la squadra portava ancora il nome del suo fondatore Eddie Jordan. Dopo la sua prima stagione in F1, il giapponese passò alla BAR e, successivamente, in Super Auguri. Nel 2009 effettuò un test per la Toro Rosso prima di effettuare il passaggio alla scena statunitense.

"Sono molto orgoglioso di essere stato nominato consulente esecutivo della HRC. Questo nuovo ruolo rappresenta il mio legame con Honda, che per tanti anni ha sostenuto le mie sfide per realizzare i sogni, fin qui mano nella mano, ha raccontato Sato in merito al suo nuovo ruolo.

"Oltre a trasmettere le competenze e l'esperienza che ho accumulato alle generazioni future, continuerò ad affrontare nuove sfide insieme a Honda/HRC, senza perdere lo spirito del "No attack, no chance". Attraverso queste sfide, mi impegnerò a contribuire all'ulteriore progresso delle attività motoristiche di Honda".

Winner Takuma Sato, Andretti Autosport Honda Photo by: IndyCar Series

Il presidente della HRC, Koji Watanabe, ha aggiunto: "In qualità di direttore della HRS [Honda Racing School], il signor Sato ha già dato un grande contributo ai nostri sforzi per far crescere i giovani piloti, ma ora amplierà il suo coinvolgimento come consulente esecutivo della HRC. Ci sentiamo molto incoraggiati dal fatto che fornirà un supporto più ampio a molte attività motoristiche di Honda".

"Crediamo che le persone siano attratte da Takuma Sato non solo per le sue capacità di guida, ma anche perché ha dimostrato una forte convinzione e continua ad accettare sfide per vincere. Lodiamo la sua audace sfida di partecipare alla Indy 500 anche quest'anno e speriamo sinceramente che riesca a raggiungere il traguardo speciale di vincere la Indy 500 per la terza volta. Insieme ai fan, HRC/Honda farà il tifo per lui con tutto il cuore", ha aggiunto il presidente della HRC.