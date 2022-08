F1 | Szafnauer: "Speravo che Piastri avesse più integrità"

L'Alpine è entrata in una disputa con il suo pupillo e pilota di riserva e la prossima settimana la questione sarà sottoposta al Contract Recognition Board.

Inizialmente, Alpine aveva previsto di affidare Piastri alla Williams nel 2023. Dopo che il sedile di Fernando Alonso si è reso disponibile in seguito alla partenza shock dello spagnolo verso l'Aston Martin, l'Alpine ha subito annunciato che Piastri avrebbe corso per la squadra nella prossima stagione.

Piastri, tuttavia, aveva già accettato di tagliare i ponti con l'Alpine e di unirsi alla McLaren, e così ha fatto sapere sui social media che non correrà più per la scuderia di Enstone.

Entrambe le squadre sono coinvolte nel caso e a questo punto dovranno rispettare la decisione che sarà presa dal CRB.

Quando Sky gli ha chiesto quali siano i suoi sentimenti nei confronti di Piastri, Szafnauer ha espresso chiaramente la sua opinione.

"È un giovane pilota promettente", ha detto. "Non ha ancora guidato in F1. Il mio augurio per Oscar è che abbia un po' più di integrità".

"Anche lui ha firmato un pezzo di carta a novembre e noi abbiamo fatto tutto il possibile per prepararlo alla F1".

"E la sua parte del patto era di guidare per noi o di accettare un posto dove lo avremmo collocato per i prossimi tre anni. Vorrei solo che Oscar si ricordasse di ciò che ha firmato a novembre e di ciò che ha sottoscritto".

Quando poi gli è stato domandato se la squadra stesse già discutendo con altri piloti oltre a Piastri, Szafnauer ha risposto: "Penso che la cosa giusta da fare sia andare al CRB lunedì, vedere come va a finire e poi iniziare a considerare seriamente alcune trattative".

Con Daniel Ricciardo ora ufficialmente disponibile dopo la conferma della sua separazione dalla McLaren, il nome dell'australiano è stato inevitabilmente collegato ad un ritorno in squadra.

Ricciardo ha guidato per l'allora Renault nel 2019 e nel 2020, ottenendo due terzi posti nella sua seconda stagione.

Szafnauer non ha negato che Ricciardo possa essere un candidato nel caso.

"Il team parla molto bene di Daniel e del suo periodo qui. Non abbiamo ancora avuto discussioni strategiche, ma tutti quelli a cui chiedo, il team di ingegneri, parlano molto bene delle sue capacità come pilota e come motivatore della squadra".