F1 | Szafnauer: "Pausa a inizio stagione da riproporre in futuro"

Ancor prima dell’inizio della stagione, il calendario del mondiale 2023 di Formula 1 ha subito uno scossone data la rinuncia della Cina a ospitare il Gran Premio inizialmente previsto a metà aprile a causa delle leggi anti-COVID nel Paese asiatico.

Non avendo raggiunto l’accordo con altre località per sostituire l’appuntamento, la Formula 1 è andata così incontro a uno stop di quasi un mese, con le vetture che torneranno in pista solamente nell’ultima settimana di questo mese in Azerbaijan.

Una lunga sosta che ha permesso alle squadre di rifiatare dopo la lunga preparazione invernale e pensare allo sviluppo della vettura anche se, fortunatamente, i meccanici e tutti coloro che viaggiano in giro per il mondo hanno comunque avuto a disposizione una settimana di pausa tra ogni appuntamento per riposare.

Tuttavia, alcune squadre pensano che una sosta del genere possa diventare un’opzione da tenere a mente per il futuro. Secondo Otmar Szafnauer, infatti, gli organizzatori del campionato dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di ripetere la pausa di tre settimane anche nei calendari futuri.

Dato che il calendario è cresciuto fino a raggiungere la cifra record di 23 gare, con l'intenzione di aggiungere ulteriori sessioni di qualifica per i fine settimana con il format delle gare sprint, alcuni Team Principal si sono detti a favore della riproposizione della sosta un po’ come avviene durante l’estate, quando i team hanno a disposizione una sosta “forzata” di due settimane per riprendere il fiato.

“Questa pausa, anche se non prevista, in un calendario che prevede 23 gare e molti back-to-back e triple header, è bello avere una pausa di tre settimane ora, una pausa di tre settimane in agosto e una pausa a Natale”, ha spiegato Szafnauer.

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Alpine

"Forse, se è solo per fortuna che abbiamo acquisito la consapevolezza [della prova non pianificata nel 2023], è bene farlo in questo modo. Forse in futuro dovrebbe essere un progetto fisso. So che la stagione è appena iniziata, ma non si tratta solo dell'inizio del campionato, perché molte persone hanno lavorato duramente durante l'inverno, preparando la vettura per i test, poi per le gare e ora avere un po' di pausa ti aiuta in quello che sta per succedere”.

"E poi, ad agosto, un'altra pausa. Potrebbe essere un modo per andare avanti", ha aggiunto il Team Principal dell’Alpine.

Il responsabile della Haas, Guenther Steiner, ha affermato che l'interruzione del programma non ha alterato i piani del suo team in merito all’introduzione aggiornamenti alla vettura, la cui tempistica è stata decisa con largo anticipo. Tuttavia, ha fatto eco ai commenti di Szafnauer, secondo cui la sosta permetterà al personale della squadra di ricaricarsi prima della pausa estiva, che seguirà il GP del Belgio il 30 luglio.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Photo by: FIA Pool

"Il nostro piano di sviluppo è stabilito prima e questa pausa non fa una vera differenza perché la squadra corse non lavora sugli sviluppi della vettura, ma è più per la squadra corse”, ha spiegato Steiner.

“C'è l'opportunità di riposare un po' perché il resto della stagione sarà duro. Ho solo detto ai ragazzi: 'Prendetevela comoda in queste tre settimane, non fate nulla che io non farei'".

"Lo sviluppo è in corso. Quello che stiamo facendo era già stato pianificato l'anno scorso, ma ovviamente è utile il fatto di non doverlo portare in Cina. Se si è programmato qualcosa per la Cina, si ha un po' più di tempo per migliorarlo e prepararlo meglio, anche con i dati dopo le prime gare”.

"Ma la cosa principale è che i ragazzi dovrebbero rilassarsi un po' per essere pronti per la parte difficile della stagione".